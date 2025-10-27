Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'dan Uykucu Filminin Galasında "Oyunculuk Kutsal Meslek" Tartışmasına Yorum!

Deniz'in bu görüşüne karşılık Burak Sergen de 'Doktorlar, öğretmenler benim yaptığım işi yapamaz ama ben onları oynayabilirim' diyerek tartışmaya ayrı bir boyut kazandırmıştı. Bunun üzerine Nevra Serezli, 'Kutsal çok iddialı bir söz. Başka mesleklere kutsal demek lazım. İnsan hayatlarıyla oynayanlar, işte cerrahlar, doktorlar, pilotlar... Onların mesleğini daha kutsal buluyorum açıkçası. Bizim bir riskimiz yok, en kötü 'Kötü oynadı' denir ama hayat kurtarmak çok daha önemli, kutsal bir meslek. Onun için o biraz büyük bir söz' açıklamasında bulunmuştu.