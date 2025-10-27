onedio
Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'dan Uykucu Filminin Galasında "Oyunculuk Kutsal Meslek" Tartışmasına Yorum!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.10.2025 - 22:32

Geçtiğimiz günlerde Dilan Çiçek Deniz'in yaptığı açıklamayla 'Oyunculuk kutsal meslek mi?' sorusu sanat camiasının gündemine oturmuştu. Burak Sergen, bu görüşün karşısında durup 'Doktorlar benim yaptığım mesleği yapamaz' diyerek tartışmanın fitilini daha çok ateşlemişti. Uykucu filminin gala gecesinde başrol oyuncuları Elçin Sangu ve Çağatay Ulusoy'a da aynı soru soruldu.

Kaynak: Gece Muhabiri

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" diyerek sanat camiasında bir tartışma başlatmıştı.

Deniz'in bu görüşüne karşılık Burak Sergen de 'Doktorlar, öğretmenler benim yaptığım işi yapamaz ama ben onları oynayabilirim' diyerek tartışmaya ayrı bir boyut kazandırmıştı. Bunun üzerine Nevra Serezli, 'Kutsal çok iddialı bir söz. Başka mesleklere kutsal demek lazım. İnsan hayatlarıyla oynayanlar, işte cerrahlar, doktorlar, pilotlar... Onların mesleğini daha kutsal buluyorum açıkçası. Bizim bir riskimiz yok, en kötü 'Kötü oynadı' denir ama hayat kurtarmak çok daha önemli, kutsal bir meslek. Onun için o biraz büyük bir söz' açıklamasında bulunmuştu.

Yeni filmleri Uykucu'nun galasında konuşan Elçin Sangu ve Çağatay Ulusoy da tartışmaya dahil oldu.

