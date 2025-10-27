Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'dan Uykucu Filminin Galasında "Oyunculuk Kutsal Meslek" Tartışmasına Yorum!
Geçtiğimiz günlerde Dilan Çiçek Deniz'in yaptığı açıklamayla 'Oyunculuk kutsal meslek mi?' sorusu sanat camiasının gündemine oturmuştu. Burak Sergen, bu görüşün karşısında durup 'Doktorlar benim yaptığım mesleği yapamaz' diyerek tartışmanın fitilini daha çok ateşlemişti. Uykucu filminin gala gecesinde başrol oyuncuları Elçin Sangu ve Çağatay Ulusoy'a da aynı soru soruldu.
Kaynak: Gece Muhabiri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" diyerek sanat camiasında bir tartışma başlatmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni filmleri Uykucu'nun galasında konuşan Elçin Sangu ve Çağatay Ulusoy da tartışmaya dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın