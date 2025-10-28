ABİ'deki Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklatan Kenan İmirzalıoğlu'nun Yatırımını Nereye Yaptığı Ortaya Çıktı
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ABİ dizisinde Doğan karakterine hayat vermeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun başrollerini Afra Saraçoğlu ile paylaşacağı dizide ikilinin alacakları bölüm başı ücret gündem olmuştu. İddialara göre bölüm başına 4 milyon 500 bin TL kazanacağı öğrenilen Kenan İmirzalıoğlu, bu iddianın ardından da yatırımlarıyla gündeme gelmişti.
Müge Dağıstanlı, Kenan İmirzalıoğlu'nun nereye yatırım yaptığını açıkladı.
Afra Saraçoğlu ile ABİ dizisinde başrolleri paylaşmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, son olarak bölüm başı ücretiyle gündem olmuştu.
Müge Dağıstanlı, "Balat ve Tarlabaşı onun" diyerek Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırımını araziye yaptığını açıkladı.
