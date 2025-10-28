onedio
ABİ'deki Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklatan Kenan İmirzalıoğlu'nun Yatırımını Nereye Yaptığı Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.10.2025 - 09:33

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ABİ dizisinde Doğan karakterine hayat vermeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun başrollerini Afra Saraçoğlu ile paylaşacağı dizide ikilinin alacakları bölüm başı ücret gündem olmuştu. İddialara göre bölüm başına 4 milyon 500 bin TL kazanacağı öğrenilen Kenan İmirzalıoğlu, bu iddianın ardından da yatırımlarıyla gündeme gelmişti.

Müge Dağıstanlı, Kenan İmirzalıoğlu'nun nereye yatırım yaptığını açıkladı.

Afra Saraçoğlu ile ABİ dizisinde başrolleri paylaşmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, son olarak bölüm başı ücretiyle gündem olmuştu.

Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı 4,5 milyon TL alacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Tartışmaların fitilini ateşleyen bu ücretin ardından nereye yatırım yaptıkları da merak edilmeye başlanmıştı.

Müge Dağıstanlı, "Balat ve Tarlabaşı onun" diyerek Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırımını araziye yaptığını açıkladı.

Müge Dağıstanlı, Yeniçağ'daki yazısında Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni rotasını da açıkladı. Şu ifadelere yer verdi: 'Kenan İmirzalıoğlu için “Balat ve Tarlabaşı neredeyse onun” denir. Ama yeni hedefi; Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy’deki araziler…'

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
