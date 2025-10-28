Veda Yurtsever Devlet Tiyatroları'ndan Ayrılırken Tamer Karadağlı'yı İfşaladı: "Yancısıyla Lüks Bir Otelde..."

'Canım sevgilim, biriciğim, 32 senelik yol arkadaşım, sevgili Devlet Tiyatrosu” hitabıyla başlayan Yurtsever, yıllar süren bağını şu sözlerle anlattı:

“Dileğim aslında seninle gücüm yetene kadar birlikte olmaktı. Ama olmadı, olmayacak; ayrılık vakti geldi çünkü çok değiştin, eskisi gibi değilsin artık. ​Şimdiki, sanatçıların kaldığı oteli bile beğenmeyip yancısıyla daha lüks otelde yer ayırtmış. Turnelerde elde edilen mil puanlarıyla kendilerine yurt dışı VIP uçak bileti hediye etmelerine ne demeli peki? Sayıştay diye bir kurumun varlığından da habersizler şükür. Programsızlık yüzünden masraflar, gelirin çok üstüne çıktı. Otele bir geceliğine verilen parayla, bir oyun çıkardı be! Kontrolsüz ve sürekli değişen, teknik ekibin zerre dinlenemediği turne programları ve olağanın çok dışına çıkan masraflar… Bu ‘ortak yapım’ ne hikmetse sadece Genel Müdür ve Yardımcısının oyunlarına denk geldi! Yurt dışı turnelere de hep Genel Müdür Yardımcısı’nın oyunları gitti. O oyuna harcanan parayla en az üç oyun çıkarılırdı. Görev isteyen onlarca arkadaşım varken, altı aydır çalışmıyorlar diye teşviklerini kesti seninki. Ama aynı teşvik Ankara DT’de beş senedir çalışmayanlara verilmiş!”