Veda Yurtsever Devlet Tiyatroları'ndan Ayrılırken Tamer Karadağlı'yı İfşaladı: "Yancısıyla Lüks Bir Otelde..."
32 yıldır Devlet Tiyatroları’nda görev yapan ünlü oyuncu Veda Yurtsever, Devlet Tiyatroları'na veda etti. Veda mesajında ise kurumun genel müdürü Tamer Karadağlı'yı ifşaladı! Yurtsever gidişindeki mektubunda çarpıcı bilgileri paylaştı.
Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Babil, Alev Alev ve Üç Kız Kardeş dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Veda Yurtsever, şimdilerde Halef: Köklerin Çağrısı'nda rol alıyor.
Veda Yurtsever, Devlet Tiyatroları'na veda yazısında Tamer Karadağlı'yı ifşaladı.
