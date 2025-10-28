onedio
Veda Yurtsever Devlet Tiyatroları'ndan Ayrılırken Tamer Karadağlı'yı İfşaladı: "Yancısıyla Lüks Bir Otelde..."

Veda Yurtsever Devlet Tiyatroları'ndan Ayrılırken Tamer Karadağlı'yı İfşaladı: "Yancısıyla Lüks Bir Otelde..."

Merve Ersoy - TV Editörü
28.10.2025 - 12:26

32 yıldır Devlet Tiyatroları’nda görev yapan ünlü oyuncu Veda Yurtsever, Devlet Tiyatroları'na veda etti. Veda mesajında ise kurumun genel müdürü Tamer Karadağlı'yı ifşaladı! Yurtsever gidişindeki mektubunda çarpıcı bilgileri paylaştı.

Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Babil, Alev Alev ve Üç Kız Kardeş dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Veda Yurtsever, şimdilerde Halef: Köklerin Çağrısı'nda rol alıyor.

32 yıldır Devlet Tiyatroları oyuncusu olan Veda Yurtsever, buradaki görevinden ayrıldı. Ancak ayrılırken Devlet Tiyatroları’na yazdığı veda yazısında kurumun genel müdürü Tamer Karadağlı ve ekibini ifşalayarak büyük ses getirdi.

Veda Yurtsever, Devlet Tiyatroları'na veda yazısında Tamer Karadağlı'yı ifşaladı.

'Canım sevgilim, biriciğim, 32 senelik yol arkadaşım, sevgili Devlet Tiyatrosu” hitabıyla başlayan Yurtsever, yıllar süren bağını şu sözlerle anlattı:

“Dileğim aslında seninle gücüm yetene kadar birlikte olmaktı. Ama olmadı, olmayacak; ayrılık vakti geldi çünkü çok değiştin, eskisi gibi değilsin artık. ​Şimdiki, sanatçıların kaldığı oteli bile beğenmeyip yancısıyla daha lüks otelde yer ayırtmış. Turnelerde elde edilen mil puanlarıyla kendilerine yurt dışı VIP uçak bileti hediye etmelerine ne demeli peki? Sayıştay diye bir kurumun varlığından da habersizler şükür. Programsızlık yüzünden masraflar, gelirin çok üstüne çıktı. Otele bir geceliğine verilen parayla, bir oyun çıkardı be! Kontrolsüz ve sürekli değişen, teknik ekibin zerre dinlenemediği turne programları ve olağanın çok dışına çıkan masraflar… Bu ‘ortak yapım’ ne hikmetse sadece Genel Müdür ve Yardımcısının oyunlarına denk geldi! Yurt dışı turnelere de hep Genel Müdür Yardımcısı’nın oyunları gitti. O oyuna harcanan parayla en az üç oyun çıkarılırdı. Görev isteyen onlarca arkadaşım varken, altı aydır çalışmıyorlar diye teşviklerini kesti seninki. Ama aynı teşvik Ankara DT’de beş senedir çalışmayanlara verilmiş!”

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
