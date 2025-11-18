onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Nefes Kredisi Nedir? 6 Ay Ödemesiz Kredi Nefes Kredisi Yeniden Başlıyor

Nefes Kredisi Nedir? 6 Ay Ödemesiz Kredi Nefes Kredisi Yeniden Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.11.2025 - 07:31

KOBİ’lere finansman desteği için başlatılan ikinci TOBB Nefes Kredisi paketi, yoğun talep üzerine 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı. Başvurular 19 Kasım’da başlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6 ay geri ödemesiz kredi olan ‘Nefes Kredisi’ 19 Kasım Çarşamba günü yeniden başlıyor.

6 ay geri ödemesiz kredi olan ‘Nefes Kredisi’ 19 Kasım Çarşamba günü yeniden başlıyor.

KOBİ’lerin uygun şartlarla finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen TOBB Nefes Kredisi, iş dünyasından gelen yoğun talep üzerine iki katına çıkarıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle yürütülen kredinin hacmi 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltildi. Yeni başvurular 19 Kasım 2025’te başlayacak ve TOBB’a bağlı tüm Oda-Borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

Nefes kredisi şartları nedir?

Nefes kredisi şartları nedir?

KOBİ’ler kredi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek. Bir işletme en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay anapara ödemesiz, toplamda 36 ay vadeli olacak. 24 aya kadar yüzde 33 faiz, 24 ay üzeri yüzde 32 faiz uygulanacak.

Temmuz ayında verilen birinci Nefes Kredisi kapsamında 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlanmıştı. İkinci paketle birlikte KOBİ’lere sağlanan toplam destek 80 milyar TL’ye ulaşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın