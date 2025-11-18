Nefes Kredisi Nedir? 6 Ay Ödemesiz Kredi Nefes Kredisi Yeniden Başlıyor
KOBİ’lere finansman desteği için başlatılan ikinci TOBB Nefes Kredisi paketi, yoğun talep üzerine 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı. Başvurular 19 Kasım’da başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 ay geri ödemesiz kredi olan ‘Nefes Kredisi’ 19 Kasım Çarşamba günü yeniden başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nefes kredisi şartları nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın