Nedenini Açıkladılar: Manifest'in "ManiFAM" İsimli Resmi X Topluluğu Kapatıldı
Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest, kısa sürede milyonların dikkatini çekti. Gündemimizden düşmeyen Manifest grubunun ismi, son günlerde ise magazin gündemini sarsan ifşalarla yan yana geldi. Manifest, sosyal medyada ifşa edilen fotoğrafçı Mesut Adlin ile yollarını ayırdı. Magazin gündemi çalkantılı günlerden geçerken Manifest'ten dikkat çeken bir hamle geldi.
Manifest'in 'ManiFAM' isimli resmi X topluluğu kapatıldı.
Manifest'in resmi X topluluğu kapatıldı.
Manifest tarafından yapılan açıklama;
