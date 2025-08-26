Nedenini Açıkladılar: Manifest'in "ManiFAM" İsimli Resmi X Topluluğu Kapatıldı

Ülkemizin yeni kız grubu Manifest, kısa sürede milyonların dikkatini çekmeyi başardı. KTS, Manifest, Snap gibi şarkılarıyla listeleri alt üst eden grup, sosyal medyada da adından söz ettirdi. Geniş hayran kitlesine sahip olan Manifest, Instagram'daki, X'teki ve TikTok'taki hesaplarından sık sık eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Manifest'in X'te ayrıca “ManiFAM” isimli resmi X topluluğu bulunuyordu. Bu toplulukta Manifest ile ilgili son gelişmeler paylaşılıyor, danslar ve şarkılardan bahsediliyordu. Hayranlar, sık sık paylaşımda bulunuyordu.

Fakat bu 'ManiFAM' isimli topluluk, topluluk sahipleri tarafından kapatıldı. Topluluğun kapatıldığı, geçtiğimiz saatlerde Manifest'in Instagram hesabından duyuruldu.