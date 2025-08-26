onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nedenini Açıkladılar: Manifest'in "ManiFAM" İsimli Resmi X Topluluğu Kapatıldı

Nedenini Açıkladılar: Manifest'in "ManiFAM" İsimli Resmi X Topluluğu Kapatıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.08.2025 - 19:34

Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest, kısa sürede milyonların dikkatini çekti. Gündemimizden düşmeyen Manifest grubunun ismi, son günlerde ise magazin gündemini sarsan ifşalarla yan yana geldi. Manifest, sosyal medyada ifşa edilen fotoğrafçı Mesut Adlin ile yollarını ayırdı. Magazin gündemi çalkantılı günlerden geçerken Manifest'ten dikkat çeken bir hamle geldi.

Manifest'in 'ManiFAM' isimli resmi X topluluğu kapatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manifest'in resmi X topluluğu kapatıldı.

Manifest'in resmi X topluluğu kapatıldı.

Ülkemizin yeni kız grubu Manifest, kısa sürede milyonların dikkatini çekmeyi başardı. KTS, Manifest, Snap gibi şarkılarıyla listeleri alt üst eden grup, sosyal medyada da adından söz ettirdi. Geniş hayran kitlesine sahip olan Manifest, Instagram'daki, X'teki ve TikTok'taki hesaplarından sık sık eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 

Manifest'in X'te ayrıca “ManiFAM” isimli resmi X topluluğu bulunuyordu. Bu toplulukta Manifest ile ilgili son gelişmeler paylaşılıyor, danslar ve şarkılardan bahsediliyordu. Hayranlar, sık sık paylaşımda bulunuyordu.

Fakat bu 'ManiFAM' isimli topluluk, topluluk sahipleri tarafından kapatıldı. Topluluğun kapatıldığı, geçtiğimiz saatlerde Manifest'in Instagram hesabından duyuruldu.

Manifest tarafından yapılan açıklama;

Manifest tarafından yapılan açıklama;

'Bize çoğu zaman güç ve neşe kaynağı olan resmi twitter topluluğumuzu, fan topluluklarını güçlendirmek ve desteklemek adına kapattık. 

Bugüne kadar topluluk içerisinde bizimle paylaştığınız her an için size teşekkür ederiz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın