Neden Hizmet Dökümünde Her Ay 30 Gün? Sigortanızın Her Ay 30 Gün Görünmesinin Sebebi Ne?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
25.11.2025 - 14:01

Sigorta prim gün sayısı, Türkiye’de çalışan herkesin hayatında bir noktada karşısına çıkan ama çoğu kişinin tam olarak nedenini bilmediği bir konu. E-Devlet’ten veya SGK’dan hizmet dökümüne bakan pek çok kişi, bazı ayların 31 gün sürmesine rağmen sigortasının 30 gün üzerinden hesaplandığını fark ediyor. Bu durum ilk bakışta kafa karıştırıcı olsa da aslında oldukça teknik bir nedeni var. Gelin, bu sistemin neden böyle işlediğini madde madde anlatalım! 👇

Sigorta hesaplamasında standart bir ay kavramı oluşturulmuştur.

SGK sisteminde tüm aylar 30 gün üzerinden hesaplanır. Bunun temel sebebi de hesaplamalarda bir standart sağlamaktır. Yani bazı ayların 31 gün, Şubat ayının 28 gün sürmesi, bordro ve prim hesaplarını karmaşık hale getirmekte. Bu nedenle mevzuatta bir standart ay belirlenmiş ve bu 30 gün olarak kabul edilmiştir. Böylece bordro hesapları, prim günleri ve emeklilik süreleri daha net bir zeminde tutulmuş olur. Bu yöntem hem işverenin hem de SGK’nın hesaplamalarını kolaylaştırır.

31 gün çeken aylarda ekstra bir prim günü eklenmez.

Bazı kişiler “31 gün çalıştım ama neden 30 gün görünüyor?” diye sorar. Çünkü sistem 31 günü de 30 gün olarak yuvarlar. Bu, bir eksiklik veya hatadan kaynaklanmamakta. Tam tersine mevzuata uygun bir standarttır. Mesela temmuz ayında 31 gün çalışsanız bile SGK bunu 30 gün olarak kabul eder. Bunun nedeni hem işveren hem SGK tarafında eşit bir prim günü sistemi oturtmaktır. Ekstra bir gün çalışılmış olsa bile bu prim gününe yansımaz.

Şubat ayı da aynı sisteme dahildir ve eksik gün sayılmaz.

Şubat 28 veya 29 gün çekmesine rağmen SGK hizmet dökümünde yine 30 gün görünür. Tabii ki bu durum Şubat ayında daha az çalıştığınız anlamına gelmez. Sigorta sistemi bu farkı teknik olarak tamamlar. Yani bir anlamda Şubat ayına hayali 2 gün eklenmiş olur. Bu sayede yılın tüm ayları 30 gün kabul edilerek yıllık toplam prim günü 360 olarak hesaplanır. Bu yöntem yıllardır SGK sisteminin temel taşlarından biridir.

360 gün üzerinden yıllık prim hesabı yapılır.

SGK sisteminde 1 yıl 12 ay x 30 gün = 360 gün olarak hesaplanır. Bu da sigortalılık süresi ve emeklilik hesaplamalarında büyük kolaylık sağlar. Normal takvim yılı 365 gün olsa da sistemin 360 gün olması, maaş, prim ve hizmet sürelerinin daha kolay takip edilmesine olanak tanır. Yani emeklilik planlamanız yapılırken yılınız 360 gün olarak sayılır. Bu durum uluslararası bazı sistemlerle de paralellik gösterir.

Bu sistem, bordro ve maaş hesaplamalarında büyük kolaylık sağlar.

Eğer aylar takvimdeki gibi 28-31 gün aralığında hesaplansaydı bordro süreçleri hem işveren hem de çalışan açısından oldukça karmaşık hale gelirdi. 30 günlük sabit sistem sayesinde maaş, prim ve SGK bildirgeleri pratik bir şekilde hesaplanır. Ayrıca bu sistem, eksik veya fazla prim bildiriminin önüne geçerek düzen sağlar. Kısacası 30 gün kuralı, karmaşayı engelleyen bir sigorta mühendisliği kuralıdır.

Eksik gün bildirimi sadece gerçekten eksik çalışmalarda yapılır.

Bazı aylar 30 gün gösterilirken, siz o ay içinde işe geç başlamış veya erken ayrılmışsanız prim gününüz 30’dan az olabilir. Bu durumda işveren, SGK’ya eksik gün bildirimi yapmak zorundadır. Ancak tam ay çalışmalarda sistem otomatik olarak 30 gün üzerinden işlem yapar. Yani 30 gün, tam çalışmanın normudur. Eksik gün varsa bu özel olarak bildirilir. Bu da sistemin işleyişini daha düzenli hale getirir.

Bu uygulama, uluslararası standartlarla da uyumludur.

Türkiye’de uygulanan bu 30 günlük prim sistemi, pek çok ülkede benzer şekilde kullanılır. Özellikle Avrupa’daki sosyal güvenlik sistemlerinde de sigorta prim hesapları 30 gün üzerinden yapılır. Bu da ülkeler arası uyum ve teknik hesap kolaylığı sağlar. Ayrıca sistemin uluslararası standartlara uygun olması, emeklilik ve sigorta anlaşmalarında Türkiye’nin elini güçlendirir. Kısacası bu sadece Türkiye’ye özgü bir gariplik değil, oldukça yaygın bir yöntem.

30 gün kuralı, emeklilik hesaplamalarınızı doğrudan etkiler.

Sigorta prim gün sayınız emekliliğe ne zaman hak kazanacağınızı belirleyen en önemli faktörlerden biri. Yıllık 360 gün üzerinden yapılan hesaplama, emeklilik planınızı doğrudan şekillendirir. Bu nedenle 31 gün olan aylarda ekstra bir kazanç sağlamamanız sizi dezavantajlı duruma düşürmez. Sistem herkes için eşit ilerler. Yani hizmet dökümünüzde her ayın 30 gün görünmesi, aslında hakkınızın eksik yattığı anlamına gelmez.

Özetle, hizmet dökümünüzde her ayın 30 gün görünmesinin nedeni bir hata kesinlikle değil, yıllardır uygulanan, mevzuata yerleşmiş teknik bir standarttır. Böylece hem maaş hem prim hem de emeklilik hesaplamaları adil ve düzenli şekilde yürür.

Prim ödemelerinizi E-Devlet üzerinden kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
