Neden Hizmet Dökümünde Her Ay 30 Gün? Sigortanızın Her Ay 30 Gün Görünmesinin Sebebi Ne?
Sigorta prim gün sayısı, Türkiye’de çalışan herkesin hayatında bir noktada karşısına çıkan ama çoğu kişinin tam olarak nedenini bilmediği bir konu. E-Devlet’ten veya SGK’dan hizmet dökümüne bakan pek çok kişi, bazı ayların 31 gün sürmesine rağmen sigortasının 30 gün üzerinden hesaplandığını fark ediyor. Bu durum ilk bakışta kafa karıştırıcı olsa da aslında oldukça teknik bir nedeni var. Gelin, bu sistemin neden böyle işlediğini madde madde anlatalım! 👇
Sigorta hesaplamasında standart bir ay kavramı oluşturulmuştur.
31 gün çeken aylarda ekstra bir prim günü eklenmez.
Şubat ayı da aynı sisteme dahildir ve eksik gün sayılmaz.
360 gün üzerinden yıllık prim hesabı yapılır.
Bu sistem, bordro ve maaş hesaplamalarında büyük kolaylık sağlar.
Eksik gün bildirimi sadece gerçekten eksik çalışmalarda yapılır.
Bu uygulama, uluslararası standartlarla da uyumludur.
30 gün kuralı, emeklilik hesaplamalarınızı doğrudan etkiler.
