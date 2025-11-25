Neden Hizmet Dökümünde Her Ay 30 Gün? Sigortanızın Her Ay 30 Gün Görünmesinin Sebebi Ne?

Sigorta prim gün sayınız emekliliğe ne zaman hak kazanacağınızı belirleyen en önemli faktörlerden biri. Yıllık 360 gün üzerinden yapılan hesaplama, emeklilik planınızı doğrudan şekillendirir. Bu nedenle 31 gün olan aylarda ekstra bir kazanç sağlamamanız sizi dezavantajlı duruma düşürmez. Sistem herkes için eşit ilerler. Yani hizmet dökümünüzde her ayın 30 gün görünmesi, aslında hakkınızın eksik yattığı anlamına gelmez.

Özetle, hizmet dökümünüzde her ayın 30 gün görünmesinin nedeni bir hata kesinlikle değil, yıllardır uygulanan, mevzuata yerleşmiş teknik bir standarttır. Böylece hem maaş hem prim hem de emeklilik hesaplamaları adil ve düzenli şekilde yürür.

Prim ödemelerinizi E-Devlet üzerinden kontrol etmeyi ihmal etmeyin.