Ne Zaman Yeni Bir İşe Gireceksin?

Senin için şu sıralar yerinde kalmak en iyisi. Yeni bir işe başlama fikri ya sana çok uzak ya da şu an için yeterince çekici gelmiyor olabilir. Bu durumda iki şey yapabilirsin, ya gerçekten şu anki durumunda bir sorun yoksa o pozisyonda ilerle ya da tamamen hazır olmayı bekle. Ama bu bekleme sürecinde de yeni fırsatları değerlendirmeyi unutma. CV’ni güncelle, günlük olarak iş ilanlarına göz at. Belki yeni yıla yeni bir işle giriş yapabilirsin!