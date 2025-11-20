onedio
Ne Zaman Yeni Bir İşe Gireceksin?

İrem Coşkun
20.11.2025 - 17:01

Kariyer gelişimi, yeni bir sektör, bambaşka başlangıçlar herkes için heyecan verici olur. Sen de mevcut işini değiştirmek veya işsizliğine son vermek istiyor olabilirsin. Belki de uygun zaman çoktan geliyor ama sen onu fark etmiyorsun. Bu testle birlikte, hangi iş fırsatının, ne zaman senin kapını çalacağını söylüyoruz! 👇

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Kendini geliştirmek için en son ne yaptın?

3. Şu an bir iş teklifi gelse ve "Yarın başla!" deseler, tepkin ne olur?

4. Peki şu an finansal olarak risk alabilir misin?

5. Gün içinde motivasyonun düşerse ne yaparsın?

6. İş ortamında takım olarak mı yoksa bireysel mi çalışmayı tercih edersin?

7. Söyle bakalım, hayallerindeki işe başladığında ilk yapacağın şey ne?

8. Mesai dışında zamanını nasıl geçirirsin?

Yeni başlangıç kapıda!

Tebrikler! Senin için yenilik zamanı çoktan gelmiş! Yeni bir işe başlamak, kariyer yönünü değiştirmek ya da tamamen farklı bir sektöre adım atmak üzeresin. Bu süreçte endişelerin olabilir ama bazen risk almak da gerekir. En geç birkaç hafta içinde beklediğin teklifi alacaksın! Çünkü sen zaten yeterinde donanımlı ve kendine güvenen birisin. Önemli olan gelen teklife göre bu fırsatı değerlendirebilmek!

Bir süre daha beklemen gerekebilir.

Yeni bir işe başlama fikri sana cazip geliyor ama birkaç ay daha bekleyeceksin gibi duruyor. Çünkü sen risk almayı sevmiyorsun ve adımlarını da buna göre atıyorsun. Beki finansal olarak güvende hissetmiyor ya da yeni bir iş için aradığın motivasyonu henüz bulamıyor olabilirsin. Bu nedenle acele etmeden doğru adımlar atman lazım. Bu süreçte; bir kursa yazıl, network'ünü genişlet veya motivasyonunu yerine getirecek hobiler edin. Kendini hazır hissettiğinde, beklediğin teklif sana gelmiş olacak.

Birkaç ay daha geçmesi lazım...

Senin için şu sıralar yerinde kalmak en iyisi. Yeni bir işe başlama fikri ya sana çok uzak ya da şu an için yeterince çekici gelmiyor olabilir. Bu durumda iki şey yapabilirsin, ya gerçekten şu anki durumunda bir sorun yoksa o pozisyonda ilerle ya da tamamen hazır olmayı bekle. Ama bu bekleme sürecinde de yeni fırsatları değerlendirmeyi unutma. CV’ni güncelle, günlük olarak iş ilanlarına göz at. Belki yeni yıla yeni bir işle giriş yapabilirsin!

