Ne Zaman Yeni Bir İşe Gireceksin?
Kariyer gelişimi, yeni bir sektör, bambaşka başlangıçlar herkes için heyecan verici olur. Sen de mevcut işini değiştirmek veya işsizliğine son vermek istiyor olabilirsin. Belki de uygun zaman çoktan geliyor ama sen onu fark etmiyorsun. Bu testle birlikte, hangi iş fırsatının, ne zaman senin kapını çalacağını söylüyoruz! 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Kendini geliştirmek için en son ne yaptın?
3. Şu an bir iş teklifi gelse ve "Yarın başla!" deseler, tepkin ne olur?
4. Peki şu an finansal olarak risk alabilir misin?
5. Gün içinde motivasyonun düşerse ne yaparsın?
6. İş ortamında takım olarak mı yoksa bireysel mi çalışmayı tercih edersin?
7. Söyle bakalım, hayallerindeki işe başladığında ilk yapacağın şey ne?
8. Mesai dışında zamanını nasıl geçirirsin?
Yeni başlangıç kapıda!
Bir süre daha beklemen gerekebilir.
Birkaç ay daha geçmesi lazım...
