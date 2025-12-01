onedio
Ne Zaman Evleneceğini Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
01.12.2025 - 10:31

'Sonunda aradığım aşkı buldum!' diyorsan belki de evlilik zamanın gelmiştir! Bu testte bize hayat tarzın, ev yaşamın ve ilişkinle ilgili ipuçları ver biz de sana ne zaman evleneceğini söyleyelim. Hazırsan başlayalım! 👇

1. Hafta sonunu evde geçirdiğinde genelde ne yaparsın?

2. Peki, evleneceğin zaman nasıl bir evde oturmak istersin?

3. Nasıl bir tatil tam sana göre?

4. Peki, hangi yatak odası senin zevkine hitap ediyor?

5. "Evlenince mutlaka almam gerek!" dediğin eşya hangisi?

6. Söyle bakalım, ev dekorasyonunda vazgeçilmezin hangisi?

7. Evinde en çok dikkat ettiğin şey ne?

8. Balayı için hangi rotayı tercih edersin?

Hazırlan, bu yaza düğünün var!

Senin ilişkin artık oturmuş, yani bu yaz senin yazın olabilir! Artık yavaştan çeyiz hazırlığı yapma zamanı! Çünkü teklifin eli kulağında! Çeyizine ne eklemen gerektiğini biz sana söyleyelim: Philips HomeRun5000 Islak ve Kuru Robot Süpürge! Evlilik paylaşmak kadar kolaylık da demek sonuçta. Philips Robot Süpürge, yüksek emiş gücü ve güçlü paspaslama hareketiyle evini tüm tozlardan arındırıyor! Sen kahveni içerken o evi tertemiz yapıyor. Kısacası, çeyiz hazırlarken bunu listene mutlaka eklemelisin!

En geç 1 yıl içinde evleniyorsun!

Senin ilişkin şu an tam o güzel kıvamda; eğlenceli, samimi ve aşk dolu... Ama birkaç ay sonra işler ciddiye binebilir, haberin olsun! Henüz yüzük parmağına takılmadı belki ama adımlar oraya doğru gidiyor. Bu sırada eksiklerini gözden geçirsen iyi olur. Mesela, Philips AquaTrio 9000 Kablosuz Islak-Kuru Dikey Süpürgyi mutlaka çeyizine eklemelisin. Philips AquaTrio hem süpürüp hem siliyor, LED ışıklarıyla hiçbir kiri kaçırmıyor! Yeni evlendikten sonra bile temizliği dert etmene gerek yok!

Senin için biraz daha zaman var!

Evliliği düşünmek, senin için henüz erken. Biraz daha zaman var ama sen zaten doğru kişiyi bulduğunda 'İşte bu!' diyeceksin! Şu an kendine vakit ayırıp evinle ilgilenmek sana iyi geliyor. Kendi düzenine adapte olurken aslında hayat seni yavaş yavaş o döneme hazırlıyor... Sadece sabırlı ol, doğru kişi kapıyı çaldığında zaten her şey netleşecek.

