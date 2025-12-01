Ne Zaman Evleneceğini Tahmin Ediyoruz!
'Sonunda aradığım aşkı buldum!' diyorsan belki de evlilik zamanın gelmiştir! Bu testte bize hayat tarzın, ev yaşamın ve ilişkinle ilgili ipuçları ver biz de sana ne zaman evleneceğini söyleyelim. Hazırsan başlayalım! 👇
1. Hafta sonunu evde geçirdiğinde genelde ne yaparsın?
2. Peki, evleneceğin zaman nasıl bir evde oturmak istersin?
3. Nasıl bir tatil tam sana göre?
4. Peki, hangi yatak odası senin zevkine hitap ediyor?
5. "Evlenince mutlaka almam gerek!" dediğin eşya hangisi?
6. Söyle bakalım, ev dekorasyonunda vazgeçilmezin hangisi?
7. Evinde en çok dikkat ettiğin şey ne?
8. Balayı için hangi rotayı tercih edersin?
Hazırlan, bu yaza düğünün var!
En geç 1 yıl içinde evleniyorsun!
Senin için biraz daha zaman var!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
