Ne Zaman Evleneceğini Tahmin Ediyoruz!

Evliliği düşünmek, senin için henüz erken. Biraz daha zaman var ama sen zaten doğru kişiyi bulduğunda 'İşte bu!' diyeceksin! Şu an kendine vakit ayırıp evinle ilgilenmek sana iyi geliyor. Kendi düzenine adapte olurken aslında hayat seni yavaş yavaş o döneme hazırlıyor... Sadece sabırlı ol, doğru kişi kapıyı çaldığında zaten her şey netleşecek.