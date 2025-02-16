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Nasıl Seçim Otobüsü Yok? Almanya'da Yaşayan Bir Türk Oradaki Seçim Sürecini Anlattı

Nasıl Seçim Otobüsü Yok? Almanya'da Yaşayan Bir Türk Oradaki Seçim Sürecini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.02.2025 - 16:41

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Bildiğiniz üzere ülkemizde seçim dönemleri oldukça renkli geçiyor. Bu dönemlerde, siyasi partilerin rekabeti, seçmenlerin tutkulu desteği ve çeşitli etkinliklerle dolu bir süreç yaşanıyor. Seçim otobüsleri, afişler, siyasetçilerin ev ziyaretleri, küçük hediyeler derken her an seçim sürecini iliklerimize kadar hissediyoruz. Fakat bu durum her ülkede aynı değil.

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/189108...
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Almanya, önemli bir seçime gidiyor bildiğiniz üzere. Almanya'da yaşayan Bir Türk de bu önemli seçim döneminde neler yaşandığını gösterdi.

Almanya, önemli bir seçime gidiyor bildiğiniz üzere. Almanya'da yaşayan Bir Türk de bu önemli seçim döneminde neler yaşandığını gösterdi.

Ne seçim otobüsü olan ne miting yapılan seçim sürecini, kimileri insanları rahatsız etmemesi açısından doğru bulurken kimilerine ise oldukça sıkıcı geldi.

Ne seçim otobüsü olan ne miting yapılan seçim sürecini, kimileri insanları rahatsız etmemesi açısından doğru bulurken kimilerine ise oldukça sıkıcı geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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