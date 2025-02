Nasıl Seçim Otobüsü Yok? Almanya'da Yaşayan Bir Türk Oradaki Seçim Sürecini Anlattı

Bildiğiniz üzere ülkemizde seçim dönemleri oldukça renkli geçiyor. Bu dönemlerde, siyasi partilerin rekabeti, seçmenlerin tutkulu desteği ve çeşitli etkinliklerle dolu bir süreç yaşanıyor. Seçim otobüsleri, afişler, siyasetçilerin ev ziyaretleri, küçük hediyeler derken her an seçim sürecini iliklerimize kadar hissediyoruz. Fakat bu durum her ülkede aynı değil.