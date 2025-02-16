Nasıl Seçim Otobüsü Yok? Almanya'da Yaşayan Bir Türk Oradaki Seçim Sürecini Anlattı

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/189108...
Bildiğiniz üzere ülkemizde seçim dönemleri oldukça renkli geçiyor. Bu dönemlerde, siyasi partilerin rekabeti, seçmenlerin tutkulu desteği ve çeşitli etkinliklerle dolu bir süreç yaşanıyor. Seçim otobüsleri, afişler, siyasetçilerin ev ziyaretleri, küçük hediyeler derken her an seçim sürecini iliklerimize kadar hissediyoruz. Fakat bu durum her ülkede aynı değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya, önemli bir seçime gidiyor bildiğiniz üzere. Almanya'da yaşayan Bir Türk de bu önemli seçim döneminde neler yaşandığını gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne seçim otobüsü olan ne miting yapılan seçim sürecini, kimileri insanları rahatsız etmemesi açısından doğru bulurken kimilerine ise oldukça sıkıcı geldi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın