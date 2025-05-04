Chery Fiyat Listesi Mayıs 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar
Çin kökenli Chery, ülkemizde SUV alanında dikkat çeken bir marka oldu. Elektrikli otomobil segmentinde sıklıkla adını duyduğumuz Chery, alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Chery Mayıs ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listelerini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı.
Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?
İşte, Chery Mayıs güncel fiyat listesi.
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Chery Fiyat Listesi Mayıs
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Chery Omoda 5 Pro Mayıs fiyat listesi
Chery Tiggo 7 Pro Max Mayıs fiyat listesi
Chery Tiggo 8 Pro Max Mayıs fiyat listesi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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