Chery Fiyat Listesi Mayıs 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Çin kökenli Chery, ülkemizde SUV alanında dikkat çeken bir marka oldu. Elektrikli otomobil segmentinde sıklıkla adını duyduğumuz Chery, alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Chery Mayıs ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listelerini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Mayıs güncel fiyat listesi.

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