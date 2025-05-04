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Chery Fiyat Listesi Mayıs 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Chery Fiyat Listesi Mayıs 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Chery otomobil
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.05.2025 - 11:40

Çin kökenli Chery, ülkemizde SUV alanında dikkat çeken bir marka oldu. Elektrikli otomobil segmentinde sıklıkla adını duyduğumuz Chery, alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Chery Mayıs ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listelerini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Mayıs güncel fiyat listesi.

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Chery Fiyat Listesi Mayıs

Chery Fiyat Listesi Mayıs

Çin menşeli Chery, ülkemizde SUV segmentinde en çok satan markalardan biri oldu. Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Chery'nin fiyat listeleri de yakından takip ediliyor. Chery, internet sitesi üzerinden Mayıs ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini yayınladı. Nisan ayından sonra fiyatlarda bir artış yaşandığı görüldü.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Omoda 5 Pro Mayıs fiyat listesi

Chery Omoda 5 Pro Mayıs fiyat listesi

  • Intelligent 2.100.000 TL

  • Exceptional 2.190.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro Max Mayıs fiyat listesi

Chery Tiggo 7 Pro Max Mayıs fiyat listesi

  • Intelligent 2.190.000 TL

  • Exceptional 2.250.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro Max Mayıs fiyat listesi

Chery Tiggo 8 Pro Max Mayıs fiyat listesi

  • Intelligent 2.290.000 TL

  • Exceptional 2.500.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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