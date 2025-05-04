Renault Fiyat Listesi Mayıs 2025: Renault Clio, Austral, Megane, Captur, Duster ve Rafale Güncel Fiyatlar

Renault, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Fransız kökenli bir marka olan Renault, özellikle şehir içinde pratik bir kullanım sunduğu modelleriyle ön plana çıkıyor. Otomobil markalarının farklı modellerinin fiyatı ise yakından takip ediliyor. Her ay başında otomobil fiyat listeleri güncelleniyor. Renault, Mayıs ayı güncel fiyat listesini 4 Mayıs itibarıyla yayınladı.

Peki, Austral, Clio, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu?

İşte, Renault Mayıs 2025 fiyat listesi.

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