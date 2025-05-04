Hyundai Fiyat Listesi Mayıs 2025: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar
Güney Kore menşeli Hyundai, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markalarının arasında yer alıyor. Fiyat listeleri her ay başında yenilenen otomobil markalarının güncel fiyatları yakından takip ediliyor. Hyundai Mayıs ayı güncel fiyat listesini resmi internet sitesinde 2 Mayıs itibarıyla yayınladı. Hyundai, hem 2024 hem 2025 modellerine dair güncel fiyatları duyurdu.
Peki, Hyundai i10, i20, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu?
İşte Hyundai Mayıs 2025 güncel fiyat listesi.
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Hyundai fiyat listesi Mayıs 2025
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Hyundai i10 fiyat listesi Mayıs 2025
Hyundai i20 fiyat listesi Mayıs 2025
Hyundai Bayon fiyat listesi Mayıs 2025
Hyundai Kona fiyat listesi Mayıs 2025
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Hyundai Tucson fiyat listesi Mayıs 2025
Hyundai Santa FE Hibrit fiyat listesi Mayıs 2025
Hyundai Ioniq fiyat listesi Mayıs 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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