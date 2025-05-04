Hyundai Fiyat Listesi Mayıs 2025: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar

Güney Kore menşeli Hyundai, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markalarının arasında yer alıyor. Fiyat listeleri her ay başında yenilenen otomobil markalarının güncel fiyatları yakından takip ediliyor. Hyundai Mayıs ayı güncel fiyat listesini resmi internet sitesinde 2 Mayıs itibarıyla yayınladı. Hyundai, hem 2024 hem 2025 modellerine dair güncel fiyatları duyurdu.

Peki, Hyundai i10, i20, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu?

İşte Hyundai Mayıs 2025 güncel fiyat listesi.

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