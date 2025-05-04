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Skoda Fiyat Listesi Mayıs 2025: Octavia, Superb, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Skoda Fiyat Listesi Mayıs 2025: Octavia, Superb, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Skoda otomobil
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.05.2025 - 11:15

Çek otomobil devi Skoda, ülkemizde sıklıkla tercih edilen bir marka haline geldi. Her ay başında güncellenen fiyat listelerinde Skoda'nın fiyat listeleri de araştırılıyor. Mayıs ayı güncel fiyat listeleri, birçok marka tarafından paylaşıldı. Sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin takip ettiği bu listelerde Mayıs ayında genel bir artış yaşandığı görüldü. Peki Skoda ne kadar oldu? Skoda güncel fiyatlarını 1 Mayıs itibarıyla duyurdu.

Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia ve Kodiaq ne kadar oldu? 

İşte Skoda Mayıs 2025 fiyat listesi.

Kaynak

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Skoda Fiyat Listesi Mayıs 2025

Skoda Fiyat Listesi Mayıs 2025

Markanın en uygun fiyatlı otomobili konumunda yer alan Fabia Mayıs ayında 1.549.900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

*Söz konusu fiyatlar 2025 modellere aittir.

Skoda Fabia fiyat listesi Mayıs 2025

Skoda Fabia fiyat listesi Mayıs 2025

  • Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.499.900 TL 

  • Škoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.849.900 TL

Skoda Scala fiyat listesi Mayıs 2025

Skoda Scala fiyat listesi Mayıs 2025

  • Škoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.724.900 TL

  • Škoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.959.900 TL

  • Škoda Scala Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.079.900 TL

  • Škoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG  2.249.900 TL

Skoda Octavia fiyat listesi Mayıs 2025

Skoda Octavia fiyat listesi Mayıs 2025

  • Yeni Škoda Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 2.049.900 TL

  • Yeni  Škoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.379.900 TL

  • Yeni Škoda Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.679.900 TL

  • Yeni Škoda Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.679.900 TL

  • Yeni Škoda Octavia RS 2.10 TSO 265 PS DSG 4.349.900 TL

  • Yeni Škoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.759.900 TL

  • Yeni Škoda Octavia Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4.429.900 TL

Skoda Superb fiyat listesi Mayıs 2025

Skoda Superb fiyat listesi Mayıs 2025

  • Yeni Skoda Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.994.900 TL

  • Yeni Skoda Superb Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.399.900 TL

  • Yeni Skoda Superb L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.724.900 TL

  • Yeni Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 5.499.900 TL

  • Yeni Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 265 PS DSG 4x4 5.559.900 TL

  • Yeni Skoda Superb Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.499.900 TL

  • Yeni Skoda Superb Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.824.900 TL

  • Yeni Skoda Superb Combi L&K Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 5.599.900 TL

  • Yeni Skoda Superb Combi L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 5.659.900 TL

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Skoda Kamiq fiyat listesi Mayıs 2025

Skoda Kamiq fiyat listesi Mayıs 2025

  • Škoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 1.834.900 TL

  • Škoda Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.069.900 TL

  • Škoda Kamiq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.189.900 TL

  • Škoda Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.359.900 TL

Skoda Karoq fiyat listesi Mayıs 2025

Skoda Karoq fiyat listesi Mayıs 2025

  • Škoda Karoq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.499.400 TL

  • Škoda Karoq Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 2.899.900 TL

  • Škoda Karoq Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 2.999.900 TL

Skoda Kodiaq fiyat listesi Mayıs 2025

Skoda Kodiaq fiyat listesi Mayıs 2025

  • Yeni Škoda Kodiaq Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.049.900 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.569.900 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.669.900 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 5.349.900 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 5.549.900 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq RS 2,0 TSI 265 PS DSG 4x4 5.899.900 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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