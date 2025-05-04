Skoda Fiyat Listesi Mayıs 2025: Octavia, Superb, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Çek otomobil devi Skoda, ülkemizde sıklıkla tercih edilen bir marka haline geldi. Her ay başında güncellenen fiyat listelerinde Skoda'nın fiyat listeleri de araştırılıyor. Mayıs ayı güncel fiyat listeleri, birçok marka tarafından paylaşıldı. Sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin takip ettiği bu listelerde Mayıs ayında genel bir artış yaşandığı görüldü. Peki Skoda ne kadar oldu? Skoda güncel fiyatlarını 1 Mayıs itibarıyla duyurdu.

Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia ve Kodiaq ne kadar oldu?

İşte Skoda Mayıs 2025 fiyat listesi.

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