TOGG Fiyat Listesi Mayıs 2025: Togg T10X ve T10F Güncel Fiyatlar 2025

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) satışta olan tek bir modeli bulunuyor. Yerli otomobilimiz T10X, şu anda satışta olan tek model olarak vatandaşların ilgisini çekiyor. T10X, özel kredi imkanlarıyla yeni alıcılarını bekliyor. Öte yandan Togg sedan modeli olan T10F de büyük bir heyecanla bekleniyor.

T10X, 2024 yılının başında 1.432.600 liradan satışa sunulmuştu. Peki 2025 yılında Togg ne kadar oldu?