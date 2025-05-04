Uçuşlar Durduruldu: İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’na Füze Düştü

Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu, ancak Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği belirtildi.

Devlet televizyonu KAN da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nın isabet aldığını ve saldırı nedeniyle alanın iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu.