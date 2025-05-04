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Uçuşlar Durduruldu: İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’na Füze Düştü

Uçuşlar Durduruldu: İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’na Füze Düştü

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 11:14

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’na düşen füze sonrasında uçuşlar durduruldu. Saldırıyı Yemen'deki Husiler’in yaptığı öğrenildi.

Havalimanında yaşanan saldırı ve sonrasındaki büyük panik de kameralar tarafından kaydedildi.

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İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada havalimanına isabet eden füze olduğu doğrulandı.

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada havalimanına isabet eden füze olduğu doğrulandı.

Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu, ancak Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği belirtildi.

Devlet televizyonu KAN da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nın isabet aldığını ve saldırı nedeniyle alanın iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu.

Saldır anı 👇

Havalimanında yaşanan panik anları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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