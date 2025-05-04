Külçe Altınlarını Paylaştı: 1 Yıldır Almanya’da Bulunan Gurbetçinin Paylaşımı!
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Almanya’da bulunan gurbetçilerin yaptığı paylaşımlar ilgi çekmeye devam ediyor.
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İşte sosyal medyada ilgili çeken paylaşım 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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