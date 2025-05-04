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Külçe Altınlarını Paylaştı: 1 Yıldır Almanya’da Bulunan Gurbetçinin Paylaşımı!

Külçe Altınlarını Paylaştı: 1 Yıldır Almanya’da Bulunan Gurbetçinin Paylaşımı!

Almanya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 10:46

Bir yıldır Almanya’da bulunan Türk vatandaşının yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Kendisine “Almanya’da araba aldın mı?” sorularının sıklıkla sorulduğunu söyleyen gurbetçi vatandaş, biriktirdiği külçe altınlarını paylaştı.

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Almanya’da bulunan gurbetçilerin yaptığı paylaşımlar ilgi çekmeye devam ediyor.

Almanya’da bulunan gurbetçilerin yaptığı paylaşımlar ilgi çekmeye devam ediyor.

Son olarak bir vatandaş, 1 yıldır Almanya’da olduğunu söyleyerek yaptığı birikimi paylaştı. 

“Almanya’ya geleli ne biriktirdin, araba aldın mı?” sorularına cevap veren gurbetçi vatandaş, külçe olarak aldığı altınları paylaştı.

İşte sosyal medyada ilgili çeken paylaşım 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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