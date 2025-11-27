Müzik Zevkine Göre Ne Kadar Flörtözsün?

Senin için flörtöz demek pek doğru olmaz çünkü sen ikili ilişkilere daha fazla anlam yükleyen birisin. İlişkilerde romantik ve samimi bir tavrın var. Birini beğendiğinde hemen belli etmesen de, sevdiğinde gerçekten emek veriyorsun. Playlist’in muhtemelen aşk şarkılarıyla dolu ve duygularını bastırmak yerine onları şarkılarla ortaya çıkarıyorsun. Senin flörtün uzun soluklu olur, çünkü sen hisleri derin yaşıyorsun. Yani evet, sen o “gerçekten seven” nadir türdensin.