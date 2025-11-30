Müzik Dinlerken Beynimiz Neler Yaşar?

Hangi müzik türlerini sevdiğimiz ya da hangi şarkıların bize hitap ettiğini belirlemek de beynin bir nevi sorgulama süreci. Yani, bir şarkıyı beğenip beğenmemek tamamen beynimizin o anki ruh haline ve tepkilerine bağlı. O yüzden bazen bir şarkıyı başta sevmesek de, bir süre sonra başka bir bakış açısıyla dinleriz.