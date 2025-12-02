Müzik 101: Solfeggio Frekansları Dinleyince Vücudumuzda Ne Olur?

Solfeggio frekansları aslında sesin matematiksel titreşimlerinden oluşan, belirli Hz değerlerine sahip eski bir müzik dizisi olarak biliniyor. Bu frekanslar hem zihnimizi hem bedenimizi hem de duygularımızı etkiliyor. Peki nasıl? Bu frekansları dinlemenin bize yararları neler? Hepsini keşfetmek için sizi buyrun içeriğimize alalım!