Müzik 101: Solfeggio Frekansları Dinleyince Vücudumuzda Ne Olur?
Solfeggio frekansları aslında sesin matematiksel titreşimlerinden oluşan, belirli Hz değerlerine sahip eski bir müzik dizisi olarak biliniyor. Bu frekanslar hem zihnimizi hem bedenimizi hem de duygularımızı etkiliyor. Peki nasıl? Bu frekansları dinlemenin bize yararları neler? Hepsini keşfetmek için sizi buyrun içeriğimize alalım!
1. Beyin dalgaları yavaşlar ve zihinsel sakinlik sağlar.
2. Parasempatik sinir sistemi devreye girer.
3. Kortizol seviyelerinde düşüş yaşanır.
4. Kasları gevşetir ve gerginlikleri çözer.
5. Kalp ritmini düzenler.
6. Odaklanmayı artırır.
7. Duygusal yükler hafifler.
8. Uykuya geçiş süreci kolaylaşır ve uyku kalitesi artar.
9. Meditasyondaki derinliği artırır.
10. Nefesin ritmi sesle uyumlanır.
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
