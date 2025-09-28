Mutfakta Ne Kadar Deneysel Çalışıyorsun?

Sen mutfakta işini şansa bırakmayı sevmiyorsun. Tarif ne diyorsa harfi harfine uyguluyorsun. Ölçü kaşığını mutfakta en çok kullananlardan biri olabilirsin. Bunun kötü bir tarafı yok, aksine yaptığın yemekler genelde tam kıvamında oluyor. Kimse senden ne çıkacağı belli olmayan bir tabak görmüyor, bu yüzden sofran hep güvenli bir liman. Yine de bazen hayatın biraz baharata ihtiyacı olur. Ufak bir malzemeyi değiştirsen ya da yeni bir sos denesen bile yemeğin havası bambaşka olabilir. Belki de sana uygun olan şey küçük adımlarla mutfakta farklı tatlara göz kırpmak!