Mutfakta Ne Kadar Deneysel Çalışıyorsun?

28.09.2025 - 21:04

Kendi mutfağının şefiysen tariflere bakmadan ya da kendi hislerine göre yemek yapmayı biliyorsundur. E o halde bunu ölçmeye ne dersin?

Mutfakta ne kadar deneysel çalıştığına bakacağız!

1. Söyle bakalım, detaycı biri misin?

2. Daha önce birkaç kişiyle aynı anda yemek yapmayı denedin mi diye sorsak?

3. Yemek tariflerini takip ettiğin herhangi bir yemek kanalı var mı?

4. Devam edelim! Sana sınırsız kaynak sunacağız ve bir restoran açmanı isteyeceğiz. Restoranda hangi mutfak ağır basardı?

5. Gizemli soru: Bir kart seç!

6. "En kalitelisi olmazsa yemek yapamam." dediğin bir mutfak gereci seçer misin?

7. Çoook acıktığın bir günün akşamında karnını doyurma şeklin bunlardan hangisi olur?

8. En tartışmalı sorulardan biriyle sonlandıralım: Menemen soğanlı mı olur yoksa soğansız mı?

Tarifin noktasına bile sadık kalan birisin!

Sen mutfakta işini şansa bırakmayı sevmiyorsun. Tarif ne diyorsa harfi harfine uyguluyorsun. Ölçü kaşığını mutfakta en çok kullananlardan biri olabilirsin. Bunun kötü bir tarafı yok, aksine yaptığın yemekler genelde tam kıvamında oluyor. Kimse senden ne çıkacağı belli olmayan bir tabak görmüyor, bu yüzden sofran hep güvenli bir liman. Yine de bazen hayatın biraz baharata ihtiyacı olur. Ufak bir malzemeyi değiştirsen ya da yeni bir sos denesen bile yemeğin havası bambaşka olabilir. Belki de sana uygun olan şey küçük adımlarla mutfakta farklı tatlara göz kırpmak!

Deneysel çalışmaya açık gibisin!

Sen aslında tariflere saygı duyan birisin ama mutfağa girdiğinde kafanın içinden “Acaba biraz şunu katsam mı?” sorusu geçmeden duramıyorsun. Yemeği bozmayan ama ona farklı bir hava katan o minik dokunuşlar senin işin. Bazen tarifte olmayan bir baharatı serpiştiriyor, bazen de garnitürünü değiştiriyorsun. Ortaya çıkan sonuç çoğunlukla güzel oluyor çünkü sınırları çok da zorlamıyorsun. Bu da sofranda tatlı sürprizler yaratıyor. Yani senin mutfağında her zaman küçük bir yenilik ihtimali oluyor!

Kendi çapında deneysel çalışıyorsun!

Senin için mutfak sadece yemek pişirilen bir yer değil, resmen bir oyun alanı! Tarif senin için başlangıç noktası ve sonrası tamamen senin ellerinde. Dolapta ne varsa onları birleştirip yepyeni tabaklar çıkarabiliyorsun. Evet bazen fazla özgür takılıp tuhaf sonuçlarla karşılaşıyorsun ama bu da işin eğlenceli kısmı. Senin için yemek yapmak sadece karın doyurmak değil, aynı zamanda keyif almak. Sofranda oturanlar da senin bu enerjini hissediyor ve “Acaba bugün ne denemiş?” diye merak ediyor. Cesaretin mutfağı sıradanlıktan kurtarıyor!

Mutfakta deneysel takılmak senin işin!

Sen mutfakta resmen bir sanatçısın. Malzemeleri paletindeki renkler gibi görüyorsun ve kafana göre birleştiriyorsun. Bazen hiç akla gelmeyecek şeyleri bir araya getiriyor ve ortaya gerçekten şaşırtıcı tatlar çıkarıyorsun. Tarif senin için sadece bir fikir; sen kendi yolunu çiziyorsun. Bu da seni sıradan bir aşçı değil, mutfağın çılgın bilim insanı yapıyor desek abartmış olmayız! Her seferinde Michelin yıldızı gibi sonuçlar çıkmıyor olabilir ama senin denemeye olan tutkun, sofranın havasını bambaşka yapıyor!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
