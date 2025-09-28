Mutfakta Ne Kadar Deneysel Çalışıyorsun?
Kendi mutfağının şefiysen tariflere bakmadan ya da kendi hislerine göre yemek yapmayı biliyorsundur. E o halde bunu ölçmeye ne dersin?
Mutfakta ne kadar deneysel çalıştığına bakacağız!
1. Söyle bakalım, detaycı biri misin?
2. Daha önce birkaç kişiyle aynı anda yemek yapmayı denedin mi diye sorsak?
3. Yemek tariflerini takip ettiğin herhangi bir yemek kanalı var mı?
4. Devam edelim! Sana sınırsız kaynak sunacağız ve bir restoran açmanı isteyeceğiz. Restoranda hangi mutfak ağır basardı?
5. Gizemli soru: Bir kart seç!
6. "En kalitelisi olmazsa yemek yapamam." dediğin bir mutfak gereci seçer misin?
7. Çoook acıktığın bir günün akşamında karnını doyurma şeklin bunlardan hangisi olur?
8. En tartışmalı sorulardan biriyle sonlandıralım: Menemen soğanlı mı olur yoksa soğansız mı?
Tarifin noktasına bile sadık kalan birisin!
Deneysel çalışmaya açık gibisin!
Kendi çapında deneysel çalışıyorsun!
Mutfakta deneysel takılmak senin işin!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
