MSB Açıkladı: Gürcistan’da Düşen Askeri Kargo Uçağının Enkaz İncelemesi Başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’in C130 askeri kargo uçağının Azerbaycan’dan dönerken Gürcistan’da düştüğünü ve 20 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan son paylaşımda ise düşen uçağın enkazından fotoğraflar paylaşıldı ve enkaz inceleme çalışmalarının başladığı duyuruldu.
Azerbaycan’dan dönen askeri kargo uçağının düşmesi sonrasında 20 askerimiz şehit düşmüştü.
Düşen uçağın enkaz incelemesinden fotoğraflar da paylaşıldı 👇
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
