onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
MSB Açıkladı: Gürcistan’da Düşen Askeri Kargo Uçağının Enkaz İncelemesi Başladı

MSB Açıkladı: Gürcistan’da Düşen Askeri Kargo Uçağının Enkaz İncelemesi Başladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.11.2025 - 09:00

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’in C130 askeri kargo uçağının Azerbaycan’dan dönerken Gürcistan’da düştüğünü ve 20 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan son paylaşımda ise düşen uçağın enkazından fotoğraflar paylaşıldı ve enkaz inceleme çalışmalarının başladığı duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Azerbaycan’dan dönen askeri kargo uçağının düşmesi sonrasında 20 askerimiz şehit düşmüştü.

Azerbaycan’dan dönen askeri kargo uçağının düşmesi sonrasında 20 askerimiz şehit düşmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır.'

Düşen uçağın enkaz incelemesinden fotoğraflar da paylaşıldı 👇

Düşen uçağın enkaz incelemesinden fotoğraflar da paylaşıldı 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın