onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Milyoner İş İnsanı Her Uçuştan Önce Yaptığı 5 Kritik Şeyi Açıkladı

Milyoner İş İnsanı Her Uçuştan Önce Yaptığı 5 Kritik Şeyi Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.12.2025 - 14:59

5 milyondan fazla takipçisi bulunan İngiliz yatırımcı Mark Tilbury, bu kez para kazanma taktikleri değil, seyahat alışkanlıklarıyla gündeme geldi. Tilbury’nin anlattığı yöntemler yalnızca zengin yolcuları ilgilendirmiyor. Havalimanında zaman kaybetmemek, para harcamamak ve riskleri azaltmak isteyen herkes için geçerli!

Uçağa binmeden önce yapılması gereken bu adımlar, milyoneri bile gereksiz harcamadan koruyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bagajını Kaybetmekten Korkanlara: Çantanın Fotoğrafını Çekmek

Bagajını Kaybetmekten Korkanlara: Çantanın Fotoğrafını Çekmek

Tilbury, çanta teslim etmeden önce daima fotoğraf çektiğini söylüyor. Bu yöntem, olası kayıp ya da hırsızlık durumlarında kritik önem taşıyor. Kayıp bagaj bildirimi sırasında, çantanın fotoğrafı değer tespiti ve tanımlama için kullanılıyor. Bu sayede yolcuların tazminat hakları güçleniyor.

Aynı zamanda fotoğraf, bagajın içinde bulunan eşyaları kanıtlamak için de işe yarıyor. Kimi yolcular yalnızca kayıt barkoduna güveniyor ancak uzmanlara göre en sağlıklı yöntem, bagajın teslim edildiği andaki halinin görsel kanıtla belgelenmesi.

Havalimanı Harcamalarını Azaltan İki Hamle: Boş Su Şişesi ve Lounge Girişi

Havalimanı Harcamalarını Azaltan İki Hamle: Boş Su Şişesi ve Lounge Girişi

Tilbury’ye göre en büyük tuzak, uçaktan önceki kısa bekleme süresi. Yüksek fiyatlar nedeniyle su ve yiyecek almak pek çok yolcunun bütçesini zorluyor. Bu yüzden milyoner, güvenlikten önce boş bir şişe götürmenin önemini vurguluyor. Ücretsiz su doldurma noktaları sayesinde ekstra ücret ödemek gerekmiyor.

Diğer bir adım ise kredi kartı avantajlarını kontrol etmek. Milyoner, bazı kartların ücretsiz veya indirimli lounge girişi sunduğunu hatırlatıyor. Bu alanlarda yemek, içecek ve dinlenme imkanı bulunuyor.

Havaalanı Kabusunu Engelleyen Önlem: Takip Cihazı ve Belge Yedekleme

Havaalanı Kabusunu Engelleyen Önlem: Takip Cihazı ve Belge Yedekleme

Tilbury, çantasına AirTag yerleştirdiğini belirtiyor. Bu sayede bagaj, kayıp durumunda uygulama üzerinden anlık olarak izlenebiliyor. Bagajın uçakta mı, transferde mi yoksa yanlış bir rota mı izlendiği birkaç saniyede tespit ediliyor. Bazı yolcular bu yöntemi pahalı bulsa da Tilbury, kaybolan bir bagajın gecikmesinden doğabilecek masrafların çok daha yüksek olduğunu söylüyor.

Son olarak tüm önemli seyahat belgelerinin dijital kopyasını oluşturuyor. Pasaport, bilet, vize ve otel rezervasyonları dahil her şeyi kendi e-posta hesabına gönderiyor. Böylece belgeler kaybolsa bile başka bir cihazdan erişilebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın