Milyoner İş İnsanı Her Uçuştan Önce Yaptığı 5 Kritik Şeyi Açıkladı
5 milyondan fazla takipçisi bulunan İngiliz yatırımcı Mark Tilbury, bu kez para kazanma taktikleri değil, seyahat alışkanlıklarıyla gündeme geldi. Tilbury’nin anlattığı yöntemler yalnızca zengin yolcuları ilgilendirmiyor. Havalimanında zaman kaybetmemek, para harcamamak ve riskleri azaltmak isteyen herkes için geçerli!
Uçağa binmeden önce yapılması gereken bu adımlar, milyoneri bile gereksiz harcamadan koruyor.
Bagajını Kaybetmekten Korkanlara: Çantanın Fotoğrafını Çekmek
Havalimanı Harcamalarını Azaltan İki Hamle: Boş Su Şişesi ve Lounge Girişi
Havaalanı Kabusunu Engelleyen Önlem: Takip Cihazı ve Belge Yedekleme
