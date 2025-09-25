onedio
Microsoft’tan Flaş Karar: İsrail Ordusunun Microsoft Servislerine Erişimi Engellendi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2025 - 20:19

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, Filistin’de yaşananlar nedeniyle İsrail ordusunun kullandığı bazı bulut ve yapay zeka hizmetlerine erişimi durdurma kararı aldı.

Microsoft, İsrail ordusunun kullandığı bulut ve yapay zeka hizmetlerine erişimi durdurma kararı aldı.

Microsoft’un bu denli önemli kararının altında geçtiğimiz aylarda İngiliz basınında çıkan bir haber yatıyor. Haberde İsrail hükümetinin Filistinlilere ait saatte “bir milyon çağrıya kadar” ses kaydını ve verisini Azure bulutunda depoladığına dair detaylar yer alıyordu.

İsrail ile işbirliği yaptıkları iddia edilmişti!

Microsoft, teknolojik sistemlerinin ve yazılımlarının İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanıldığına yönelik iddiaları protesto eden 2 çalışanını 27 Ağustos'ta işten çıkarmasından bir gün sonra 2 çalışanının daha işine son verdi.

Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları, aktivistler ve bölge halkından oluşan bir grup, İsrail ordusuna sağlandığı iddia edilen hizmetlere ve teknolojik altyapıya tepki göstermek için 26 Ağustos'ta şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinde toplanmıştı.

Gösterinin Microsoft'un Filistinlilere yönelik soykırımdaki rolünü protesto etmek amacıyla düzenlendiğini belirten protestocular, şirketin İsrail ile bağlarını koparmasını ve Filistinlilere tazminat ödemesini talep etmişti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
