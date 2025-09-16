Mevsim Geçişlerinde Cildine Ne Kadar İyi Bakıyorsun?
Mevsim değişimleri sadece birçok şey gibi cildimizi de etkiliyor. Yazın ışıl ışıl bir cildin varken, hava soğuduğu an cildin kurumaya başlıyor olabilir. Bu testte verdiğin cevaplara göre, cildine bu dönemlerde ne kadar özen gösterdiğini öğreneceksin. Bakalım sen cilt bakımına ne kadar önem veriyorsun. Haydi başlayalım. 👇
1. Mevsim geçişlerinde cildinde fark ettiğin ilk şey ne olur?
2. Yeni bir mevsime girerken bakım rutininde neleri değiştirirsin?
3. Peki, sen hangi mevsimin insanısın?
4. Güneş kremini ne sıklıkla kullanırsın?
5. Söyle bakalım, senin cilt bakımı yöntemin hangisi?
6. Cilt bakım ürünlerini seçerken nelere dikkat edersin?
7. Peki, mevsim geçişlerinde su tüketimin nasıl?
8. Cildinde bir sorun fark ettiğinde ilk olarak ne yaparsın?
Sen, tam bir cilt bakım uzmanısın!
Dikkatlisin ama bazı eksiklikler var!
Cildini son dakika kurtarıyorsun!
Cildini şansa bırakıyorsun!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
