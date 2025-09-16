onedio
Mevsim Geçişlerinde Cildine Ne Kadar İyi Bakıyorsun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun
16.09.2025 - 15:03

Mevsim değişimleri sadece birçok şey gibi cildimizi de etkiliyor. Yazın ışıl ışıl bir cildin varken, hava soğuduğu an cildin kurumaya başlıyor olabilir. Bu testte verdiğin cevaplara göre, cildine bu dönemlerde ne kadar özen gösterdiğini öğreneceksin. Bakalım sen cilt bakımına ne kadar önem veriyorsun. Haydi başlayalım. 👇

1. Mevsim geçişlerinde cildinde fark ettiğin ilk şey ne olur?

2. Yeni bir mevsime girerken bakım rutininde neleri değiştirirsin?

3. Peki, sen hangi mevsimin insanısın?

4. Güneş kremini ne sıklıkla kullanırsın?

5. Söyle bakalım, senin cilt bakımı yöntemin hangisi?

6. Cilt bakım ürünlerini seçerken nelere dikkat edersin?

7. Peki, mevsim geçişlerinde su tüketimin nasıl?

8. Cildinde bir sorun fark ettiğinde ilk olarak ne yaparsın?

Sen, tam bir cilt bakım uzmanısın!

Sen bu işi çözmüşsün! Mevsim geçişlerinde ne yapman gerektiğini çok iyi biliyor, rutinini ona göre düzenliyorsun. Güneş kreminden nem dengesine kadar hiçbir detayı atlamıyorsun. Cildini çok iyi tanıyor, tüm ürünleri ona göre seçiyorsun. Bu da her mevsimde ışıl ışıl bir cilde sahip olmanı sağlıyor. Yaptıkların sayesinde uzun vadede cildinin sana teşekkür edeceğini söyleyebiliriz. Kısacası sen, arkadaşlarının “Senin cildin neden hep bu kadar iyi görünüyor?” diye sorduğu o kişisin.

Dikkatlisin ama bazı eksiklikler var!

Sen aslında cildine özen gösteriyorsun ama bazen küçük detayları atlıyorsun. Örneğin güneş kremini sadece yazın kullanmak ya da popüler olan bir ürünü hemen satın almak gibi. Bunlar, cildine ihtiyacı olan bakımı her zaman veremiyorsun demek. Fakat birkaç küçük ekleme ile sen de cilt bakımında seviye atlayabilirsin. Özellikle mevsim geçişlerinde cildinin ihtiyaçlarına kulak verip rutini biraz esnetirsen çok daha iyi sonuç alabilirsin. Öncelikle her mevsim güneş kremi kullanıp, kış aylarında cilt tipine uygun nemlendiricileri seçerek başlayabilirsin.

Cildini son dakika kurtarıyorsun!

Cildinle aranda dalgalı bir ilişki var diyebiliriz. Bazen cildine özen gösteriyor, bazen tamamen unutuyorsun. Bu iniş çıkışlı tavır, özellikle mevsim geçişlerinde cildini daha hassas hale getirebilir. Cildine iyi bakmak için çok büyük adımlar atmana gerek yok, ufak ama düzenli alışkanlıklar edinmen yeterli. Örneğin su tüketimini artırmak veya nemlendiricini, güneş kremini düzenli kullanmak, haftada bir maske/peeling yapmak bile gözle görülür fark yaratacaktır.

Cildini şansa bırakıyorsun!

Sen cildine neredeyse hiç önem vermiyorsun ya da çok düzensiz davranıyorsun. Bu durum kısa vadede sorun yaratmasa da uzun vadede seni zor durumda bırakabilir. Cildine biraz daha özen göstermek, hem görünümünü hem de özgüvenini artıracaktır. Kimse senden kocaman bir rutin beklemiyor; basit bir temizlik, nemlendirme ve güneş kremi bile başlangıç için harika olur. Cildindeki değişimi fark ettiğin an, bakım yapmak için daha da motive olacaksın!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
