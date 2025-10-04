onedio
Metro Yolculuklarını Klip Gibi Hissettiren Parçalar

Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.10.2025 - 17:04

Kulaklıklar takılır, bir şarkı çalmaya başlar ve aniden etrafındaki her şey senin etrafında dönen bir dünya gibi olur. Hızla hareket eden metro, baş döndüren ışıklar, karanlık koridorlar ve o anın tadını çıkarırken kulaklarında yankı bulan melodiler, adeta bir film sahnesine dönüşür.

Peki, hangi şarkılar metro yolculuğuna o büyülü atmosferi katabilir?

1. Dediler Ki – Anlarsın

2. Khruangbin – Evan Finds The Third Room

3. Fikri Karayer – Trenler

4. The Black Keys – Gold On The Ceiling

5. Dolu Kadehi Ters Tut – Kaçar Gider

6. Tame Impala – The Less I Know The Better

7. Glass Animals – Heat Waves

8. Daft Punk – Get Lucky

9. Phoenix – 1901

10. Lana Del Rey – Summertime Sadness

11. Arcade Fire – Reflektor

12. Sofi Tukker – Swing

