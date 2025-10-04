Metro Yolculuklarını Klip Gibi Hissettiren Parçalar
Kulaklıklar takılır, bir şarkı çalmaya başlar ve aniden etrafındaki her şey senin etrafında dönen bir dünya gibi olur. Hızla hareket eden metro, baş döndüren ışıklar, karanlık koridorlar ve o anın tadını çıkarırken kulaklarında yankı bulan melodiler, adeta bir film sahnesine dönüşür.
Peki, hangi şarkılar metro yolculuğuna o büyülü atmosferi katabilir?
1. Dediler Ki – Anlarsın
2. Khruangbin – Evan Finds The Third Room
3. Fikri Karayer – Trenler
4. The Black Keys – Gold On The Ceiling
5. Dolu Kadehi Ters Tut – Kaçar Gider
6. Tame Impala – The Less I Know The Better
7. Glass Animals – Heat Waves
8. Daft Punk – Get Lucky
9. Phoenix – 1901
10. Lana Del Rey – Summertime Sadness
11. Arcade Fire – Reflektor
12. Sofi Tukker – Swing
