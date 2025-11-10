onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Menekşe, Gül, Vanilya… Mustafa Kemal Atatürk’ün Parfümünü Biliyor muydunuz?

Menekşe, Gül, Vanilya… Mustafa Kemal Atatürk’ün Parfümünü Biliyor muydunuz?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.11.2025 - 10:19

Bugün 10 Kasım… Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümü. Türk milleti olarak “Hiçbir ölüm bu kadar ölümsüz olmamıştı' dediğim bir gündeyiz. Bugün Mustafa Kemal Atatürkle ilgili belki daha önce hiç duymadığınız bir bilgiyi paylaşacağız. Atatürk’ün nasıl koktuğunu, hangi parfümü kullandığını hiç düşündünüz mü? İddia edilen o dur ki Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe sarayında vefat ettiğinde başucunda mavi şişesiyle duran bir parfüm varmış. Peki, bu parfüm hangisiydi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atatürk'ün parfümünün Bourjois markasının Soir de Paris (Evening in Paris) isimli kokusu olduğu iddia edilir.

Atatürk'ün parfümünün Bourjois markasının Soir de Paris (Evening in Paris) isimli kokusu olduğu iddia edilir.

İddiaya göre Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım günü Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybettiğide başucunda mavi şişesiyle Bourjois markasına ait Soir de Paris parfümü varmış. 

Soir de Paris (Evening in Paris) kokusu, Bourjois tarafından 1928 yılında üretilmiştir. Pafümün yaratıcısı Ernest Beaux’dur. Çiçeksi notalara sahip bu parfümün üretimi 1969 yılında durduruldu. 1992 yılında ise piyasaya yeniden sürüldü.

Menekşe, vanilya, gül...

Menekşe, vanilya, gül...

Frangrantica isimli dünyanın önde gelen parfüm sitesinde parfüme dair pek çok bilgi yer alıyor. Parfümde pudra, menekşe, gül, vanilya, beyaz çiçek kokuları öne çıkıyor.

Parfümün notaları şöyle:

  • Üst notalar: Menekşe, kayısı, şeftali, bergamot

  • Orta notalar: İris, heliotrop, gül, ylang-ylang, inci çiçeği (müge) ve yasemin

  • Alt notalar: Amber, sandal ağacı, misk ve vanilya

Kullanıcı yorumlarının yer aldığı sitede bir yorum da Mustafa Kemal Atatürk'ün kokusu olduğu belirtilmiş...

Kullanıcı yorumlarının yer aldığı sitede bir yorum da Mustafa Kemal Atatürk'ün kokusu olduğu belirtilmiş...

'Bir milletin kurucu babası, atasının kullandığı parfüm olduğunu öğrendim. En kısa sürede bulup bu kokuya sahip olmak istiyorum. Ölümünün bu yıldönümü olan 10 Kasım'da onu saygı ve minnetle anıyorum. Siz olmasaydınız, biz de var olmazdık.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1881 - 193∞'

'@hazarcanalperfume' isimli kullanıcı Atatürk'ün parfümünü şu sözlerle anlattı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın