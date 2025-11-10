Menekşe, Gül, Vanilya… Mustafa Kemal Atatürk’ün Parfümünü Biliyor muydunuz?
Bugün 10 Kasım… Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümü. Türk milleti olarak “Hiçbir ölüm bu kadar ölümsüz olmamıştı' dediğim bir gündeyiz. Bugün Mustafa Kemal Atatürkle ilgili belki daha önce hiç duymadığınız bir bilgiyi paylaşacağız. Atatürk’ün nasıl koktuğunu, hangi parfümü kullandığını hiç düşündünüz mü? İddia edilen o dur ki Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe sarayında vefat ettiğinde başucunda mavi şişesiyle duran bir parfüm varmış. Peki, bu parfüm hangisiydi?
Atatürk'ün parfümünün Bourjois markasının Soir de Paris (Evening in Paris) isimli kokusu olduğu iddia edilir.
Menekşe, vanilya, gül...
Kullanıcı yorumlarının yer aldığı sitede bir yorum da Mustafa Kemal Atatürk'ün kokusu olduğu belirtilmiş...
'@hazarcanalperfume' isimli kullanıcı Atatürk'ün parfümünü şu sözlerle anlattı:
