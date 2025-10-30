Maliyeti Açıklandı: Türkiye 20 Adet Eurofighter Savaş Uçağı Alacak
Türkiye ile İngiltere arasında geçtiğimiz günlerde yapılan anlaşma ile 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışı için sözleşme imzalanmıştı. MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin satın alacağı Eurofighter uçaklarının toplam maliyetinin 5.4 milyar sterlin (299 milyar 322 milyon lira) olacağı duyuruldu.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın geçtiğimiz günlerde Ankara’yı ziyareti sırasında 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile ilgili sözleşme imzalanmıştı.
