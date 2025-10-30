onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Maliyeti Açıklandı: Türkiye 20 Adet Eurofighter Savaş Uçağı Alacak

Maliyeti Açıklandı: Türkiye 20 Adet Eurofighter Savaş Uçağı Alacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2025 - 12:16

Türkiye ile İngiltere arasında geçtiğimiz günlerde yapılan anlaşma ile 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışı için sözleşme imzalanmıştı. MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin satın alacağı Eurofighter uçaklarının toplam maliyetinin 5.4 milyar sterlin (299 milyar 322 milyon lira) olacağı duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın geçtiğimiz günlerde Ankara’yı ziyareti sırasında 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile ilgili sözleşme imzalanmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın geçtiğimiz günlerde Ankara’yı ziyareti sırasında 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile ilgili sözleşme imzalanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirme toplantısında savaş uçaklarının maliyet ile ilgili açıklama yapıldı. 

“Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır.

Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini’dir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman’dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir.'

Eurofighter Typhoon savaş uçağının özellikleri 👇

Eurofighter Typhoon savaş uçağının özellikleri 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın