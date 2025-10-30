Maliyeti Açıklandı: Türkiye 20 Adet Eurofighter Savaş Uçağı Alacak

Türkiye ile İngiltere arasında geçtiğimiz günlerde yapılan anlaşma ile 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışı için sözleşme imzalanmıştı. MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin satın alacağı Eurofighter uçaklarının toplam maliyetinin 5.4 milyar sterlin (299 milyar 322 milyon lira) olacağı duyuruldu.