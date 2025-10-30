Melissa Kasırgası Karayipler'i Fena Vurdu: 34 Kişi Hayatını Kaybetti, Jamaika Elektriksiz Kaldı

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in batısındaki sahil kasabası olan Petit-Goave'de şiddetli yağışların ardından bir nehrin taşması sonucu meydana gelen sellerde 10'u çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kayboldu.

Kasırganın doğrudan vurduğu Jamaika'da ise 8 kişi hayatını kaybetti. Karayipler genelinde toplam can kaybı 34'e yükseldi.

Melissa Kasırgası’nın Jamaika’ya toplam 22 milyar dolarlık hasara neden olduğu açıklandı. Jamaika’da şu an ülkenin yüzde 77’sin elektrik kesintisi yaşanıyor.