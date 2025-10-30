onedio
Melissa Kasırgası Karayipler'i Fena Vurdu: 34 Kişi Hayatını Kaybetti, Jamaika Elektriksiz Kaldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2025 - 11:29

Son yılların en şiddetli kasırgası olarak tarihe geçen Melissa, Karayipler’i fena vurdu. Melissa Kasırgası nedeniyle Haiti'de 25, Jamaika'da 8, Dominik Cumhuriyeti’nde 1 olmak üzere toplam can kaybı 34'e yükseldi. Jamaika’da 25 bin kişi sığınaklara tahliye edildiği ve Ada’nın yüzde 77’sinde elektriklerin kesildiği açıklandı. Hızını düşüren Melissa Kasırgası’nın bugün Bermuda'ya ulaşması bekleniyor.

Karayipler’de Melissa Kasırgası kabusu yaşanıyor.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in batısındaki sahil kasabası olan Petit-Goave'de şiddetli yağışların ardından bir nehrin taşması sonucu meydana gelen sellerde 10'u çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kayboldu. 

Kasırganın doğrudan vurduğu Jamaika'da ise 8 kişi hayatını kaybetti. Karayipler genelinde toplam can kaybı 34'e yükseldi.

Melissa Kasırgası’nın Jamaika’ya toplam 22 milyar dolarlık hasara neden olduğu açıklandı. Jamaika’da şu an ülkenin yüzde 77’sin elektrik kesintisi yaşanıyor.

Kasırganın etkili olduğu anlardan görüntü 👇

Kasırga sonrası Jamaika'dan görüntüler 👇

