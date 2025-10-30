Melissa Kasırgası Karayipler'i Fena Vurdu: 34 Kişi Hayatını Kaybetti, Jamaika Elektriksiz Kaldı
Son yılların en şiddetli kasırgası olarak tarihe geçen Melissa, Karayipler’i fena vurdu. Melissa Kasırgası nedeniyle Haiti'de 25, Jamaika'da 8, Dominik Cumhuriyeti’nde 1 olmak üzere toplam can kaybı 34'e yükseldi. Jamaika’da 25 bin kişi sığınaklara tahliye edildiği ve Ada’nın yüzde 77’sinde elektriklerin kesildiği açıklandı. Hızını düşüren Melissa Kasırgası’nın bugün Bermuda'ya ulaşması bekleniyor.
Karayipler’de Melissa Kasırgası kabusu yaşanıyor.
Kasırganın etkili olduğu anlardan görüntü 👇
Kasırga sonrası Jamaika'dan görüntüler 👇
