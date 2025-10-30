Zorbay Küçük Skandal Sonrası İlk Kez Ortaya Çıktı: "Ben Hiçbir Bahis Sitesine Üye Olmadım"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “bahisçi hakemler” açıklaması sonrasında PFDK’ya sevk edilen hakem Zorbay Küçük bugün adliyeye gelerek şikayetçi oldu. Küçük, 'Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir spor dalının bahis sitesine üye olmadım; hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve bahis oynamadım' dedi.
TFF tarafından yapılan açıklamada 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği açıklanmıştı.
Soruşturma kapsamında, TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
