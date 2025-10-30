onedio
Zorbay Küçük Skandal Sonrası İlk Kez Ortaya Çıktı: "Ben Hiçbir Bahis Sitesine Üye Olmadım"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2025 - 11:52

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “bahisçi hakemler” açıklaması sonrasında PFDK’ya sevk edilen hakem Zorbay Küçük bugün adliyeye gelerek şikayetçi oldu. Küçük, 'Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir spor dalının bahis sitesine üye olmadım; hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve bahis oynamadım' dedi.

TFF tarafından yapılan açıklamada 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği açıklanmıştı.

Hacıosmanoğlu, açıklamasının devamında, 'Üst Klasman Hakem 7, Üst Klasman Yardımcı Hakem 15, Klasman Hakem 36, Klasman Yardımcı Hakem 94. Bunların içinde toplam 10 hakemin 10 binin üstünde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir' ifadelerine yer vermişti.

Soruşturma kapsamında, TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Adliye önünde açıklama yapan Zorbay Küçük, 'Hakem olduğum için açıklama yapmam yasak ancak şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu yüzden bu yapacağım açıklamayı da bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Çünkü hem kurumu korumak adına hem de kendimi korumak adına. Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine, hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım; sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Şu anda bunları, gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ve ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Bu kadar yapabiliyorum. Açılan hesaplardan kendi adıma, benim T.C. kimlik numaramla açıldığı için şikayetçi oldum' ifadelerini kullandı.

Zorbay Küçük'ün açıklamaları 👇

