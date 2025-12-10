onedio
Makyaj Stiline Göre Karakterini Analiz Ediyoruz!

Erkan Tuna Budak
10.12.2025 - 18:01

Stilin ne olursa olsun yaptığın makyaj senin karakterini her anlamda yansıtıyor! Tabii tek bir makyaj malzemesi ile karakter analizi yapamayız, makyaj stiline göre karakterini analiz edeceğiz!

Fırçaları, süngerleri ve pudraları hazırla!

1. Önce şunu soralım: Bir haftada ortalama kaç kez makyaj yapıyorsun?

2. Bize şimdi bir far paleti seçer misin?

3. Şimdi bir ruj seç!

4. Dudak kalemsiz ruj olmaz! Dudak kalemi rengi seçer misin?

5. Allık seçimini merak ettik! Favori allık rengini seçer misin?

6. Şimdiye kadar yaptığın en iyi makyajı ne zaman ve ne için yapmıştın?

7. Bu fotoğraftaki kadınlar allık körlüğü yaşadığı için allığı çoook fazla kullanmış... Daha önce "allık körlüğü" yaşadın mı?

8. Son sorudayız! Bize çarpıcı bulduğun bir makyajı seçer misin?

Senin oturmuş ve yerinden hareket etmeyen bir karakterin var!

Makyaj stiline şöyle bir baktık ve karakterini hemen çözdük! Duruşuyla, sözleriyle ve hatta bakışlarıyla bile herkesi hemen etkileyebilen birisin. Çevrendekileri etkileme gibi bir kaygın yok çünkü zaten bunu istemsizce yapan bir karakterin var. Kendini kolay açmıyorsun ama bir adım attın mı hemen ruh halini ortaya dökebiliyorsun. Yaptığın işlerde de disiplini elden bırakmıyorsun. Elbette insanız ve bazen gevşemeye ihtiyacımız oluyor. Bazen öyle bir an geliyor ki tüm ipleri bırakıp hayatın tadını çıkarmasını biliyorsun!

Kolay kolay görmediğimiz samimilikte bir karakterin var!

Makyaj stiline şöyle bir baktık ve içindeki o duruluğu hemen hissettik! Sen gürültü patırtıdan uzak, kendi halinde ama bir o kadar da derin bir liman gibisin. İnsanlar sana bir şeyler anlatmayı seviyor çünkü yargılamadan dinleyen ve karşısındakini hemen sakinleştiren bir havan var. Gösterişle ya da ben buradayım demekle hiç ilgilenmiyorsun çünkü senin olayın tamamen samimiyet. Elbette bu kadar verici olmak bazen seni yorabiliyor, herkesin derdini sırtlanmak ağır gelebiliyor ama günün sonunda kendine ayırdığın o küçücük zaman diliminde bile nasıl yenilenmen gerektiğini çok iyi biliyorsun!

Mücadele senin göbek adın olmuş!

Verdiğin cevaplara baktığımızda mücadeleci karakterini hemen çözdük! Bir şeyi kafaya taktıysan önünde durmak neredeyse imkansız oluyor. Engeller seni yıldırmıyor, aksine daha da hırslandırıyor. Hayatı bir seyirci gibi değil, başrol oyuncusu gibi yaşıyorsun. Çevrendekiler senin bu bitmek bilmeyen enerjine ve pratik zekana hayran. Elbette demir gibi duran insanların da bazen bir omuza ihtiyacı olur. Dışarıya karşı o güçlü duvarlarını korusan da sevdiklerinin yanında o zırhı indirip şımarmayı ve sevilmeyi fazlasıyla hak ediyorsun.

Karakterin o kadar detaycı ki... Bu bazen seni bile yorabiliyor!

Makyaj stilindeki o ince detaylara şöyle bir baktık ve ne kadar özenli biri olduğunu hemen anladık! Sen bu devirde az bulunan o sözünün eri olan karakterlerdensin. Yaptığın işi yarım bırakmazsın ve dostunu asla yarı yolda koymazsın. Hayatında az insan olsun ama öz olsun istiyorsun çünkü kalabalıkların içindeki o sahte samimiyetler seni hemen itiyor. Senin bir duruşunla beraber yıkılmaz ilkelerin var. Elbette kontrolü elde tutmak bazen insanı gerer. Ama sen işler çığırından çıksa bile o paniğe kapılmayan soğukkanlı tavrınla her şeyi yoluna koymasını çok iyi biliyorsun.

