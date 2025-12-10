Makyaj Stiline Göre Karakterini Analiz Ediyoruz!
Stilin ne olursa olsun yaptığın makyaj senin karakterini her anlamda yansıtıyor! Tabii tek bir makyaj malzemesi ile karakter analizi yapamayız, makyaj stiline göre karakterini analiz edeceğiz!
Fırçaları, süngerleri ve pudraları hazırla!
1. Önce şunu soralım: Bir haftada ortalama kaç kez makyaj yapıyorsun?
2. Bize şimdi bir far paleti seçer misin?
3. Şimdi bir ruj seç!
4. Dudak kalemsiz ruj olmaz! Dudak kalemi rengi seçer misin?
5. Allık seçimini merak ettik! Favori allık rengini seçer misin?
6. Şimdiye kadar yaptığın en iyi makyajı ne zaman ve ne için yapmıştın?
7. Bu fotoğraftaki kadınlar allık körlüğü yaşadığı için allığı çoook fazla kullanmış... Daha önce "allık körlüğü" yaşadın mı?
8. Son sorudayız! Bize çarpıcı bulduğun bir makyajı seçer misin?
Senin oturmuş ve yerinden hareket etmeyen bir karakterin var!
Kolay kolay görmediğimiz samimilikte bir karakterin var!
Mücadele senin göbek adın olmuş!
Karakterin o kadar detaycı ki... Bu bazen seni bile yorabiliyor!
