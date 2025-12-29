Yorgun Görünümü Yüzünden Hemen Silip Atacak Makyaj Hileleri

Kaşların, yüz ifadenin çerçevesi olduğu için yorgunluk izlerini en hızlı toparlayan bölgelerden biri. Düşük, dağınık veya silik duran kaşlar, seni olduğundan daha bitkin gösterir. Şeffaf veya hafif renkli bir kaş jeliyle kaşlarını yukarı doğru tarayıp sabitlediğinde göz çevren bir anda daha kalkık görünür. Eğer kaşlarında boşluklar varsa ince uçlu bir kalemle kıl taklidi çizgiler ekleyerek de biraz olsun formu yumuşakça doldurabilirsin.