onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yorgun Görünümü Yüzünden Hemen Silip Atacak Makyaj Hileleri

etiket Yorgun Görünümü Yüzünden Hemen Silip Atacak Makyaj Hileleri

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
29.12.2025 - 18:01

Günlerdir uykunu alamamış gibi mi görünüyorsun? Merak etme, kapatıcıyı kalıp gibi sürmek zorunda değilsin! Birkaç basit makyaj hilesiyle çok daha dinç ve toplu görünebilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cildini uyandırıp kendine getirecek olan minik bir cilt bakım ritüeliyle makyajına başlamalısın.

Yorgun görünümünün yarısı uykusuzluktan geliyorsa diğer yarısı da nemsiz ve cansız cildinden geliyor, bu yüzden makyajdan önce yüzünü ılık suyla yıka. Akabinde cilt tipine uygun, hızlı emilen bir nemlendirici sürüp özellikle göz çevrene nazikçe yedir. Nemli bir cilt, üzerine süreceğin fondöten ve kapatıcının çok daha pürüzsüz durmasını sağlayacak.

Donuk görüntüyü silmek için ışığı yansıtan hafif bir baz kullanmalısın.

Cildin yorgunken mat ve donuk görünmeye daha meyilli olur, tam da bu yüzden ışığı hafifçe yansıtan bir ürün seçmen gerekiyor. Gözeneklerini çok belli etmeyen, hafif saten bitişli bir baz cildini daha pürüzsüz gösterir. Bazı özellikle yüzünün orta kısmına, alın, burun kenarları ve çeneye odaklayarak uygulamalısın.

Yorgun günlerinde ağır fondöten yerine hafif ve ışıltılı bir ten ürünü tercih etmelisin.

Öncelikle ince yapılı, hafif kapatıcılı bir ürünü kullanırsan çok daha dinç ve genç görünürsün. Ürünü sadece renk eşitsizliği olan bölgelere odaklanarak uygula. Fazlasını sünger veya fırça ile bastırarak alabilirsin. Boyun ve yüz arasındaki renk farkını azaltmak için ürünü boynuna doğru da biraz dağıtmayı unutma.

Göz altı morluklarını gizlemek için önce renk düzeltici ondan sonra kapatıcıyı kullanmalısın.

Göz altı morlukların, yorgunluğunu en hızlı ele veren bölge oluyor. Önce ince bir renk düzenleyici kullan. Morlukların üzerine şeftali veya somon tonlarında hafif yapılı bir corrector’ı sadece en koyu kısma ufak noktalar halinde uygulaman gerekiyor. Sonra ten rengine uygun, aydınlık bir kapatıcıyla göz altına ters üçgen formunda uygulama yapabilirsin.

Bakışlarını canlandırmak için göz pınarına ve kaş altına ufak aydınlatma dokunuşları eklersen harika olur.

Yorgunken gözlerini açmanın en pratik yollarından biri de doğru yerlere aydınlatıcı koymak. Göz pınarına şampanya veya inci tonlarında, hafif bir aydınlatıcı dokunduğunda bakışların bir anda daha ferah, daha açık görünür. Aynı aydınlatıcıyı kaş kemiğinin en yüksek noktasına da çok hafifçe sürersen göz kapağın daha kalkık ve canlı görünür.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alt kirpik içine nude göz kalemi uygulayarak bakışlarını açabilirsin.

Alt kirpik içine nude göz kalemi uygulayarak bakışlarını açabilirsin.

Alt kirpik dibine koyu kalem çekmek her zaman dramatik bir hava verir ama yorgunken bu drama, yorulmuş göze dönüşüyor. Bunun yerine alt iç çizgine ten rengine yakın nude bir göz kalemi uygularsan gözlerin çok daha büyük ve dinlenmiş görünür. Gözünün iç kısmındaki kızarıklığı da hafifçe kapatarak daha sağlıklı bir bakış elde etmiş olursun.

Kirpiklerini kıvırıp hacimli maskarayla bakışlarını yukarı kaldırabilirsin.

Kirpiklerini dipten uca doğru nazikçe kıvırıp hacim veren ama topaklanmayan bir maskara kullandığında gözlerin resmen açılır. Maskarayı özellikle üst kirpiklerine yoğunlaştırıp, alt kirpikleri daha hafif bırakırsan göz altındaki gölgeyi de gereksiz vurgulamamış olursun.

Krem allıkla yanaklarına tazelik ve canlılık katabilirsin.

Yorgun bir yüzde ilk kaybolan şey, o hafif pembelik ve canlılık oluyor. Toz allık bazen kuru ve solgun görünümü daha da ortaya çıkarırken krem allık cildine içten ve doğal bir ışıltı katar. Şeftali, gül kurusu veya hafif pembe tonlarında bir krem allığı elmacık kemiklerinin üzerine sürüp şakaklara doğru dağıtabilirsin. Parmaklarınla tampon hareketler yaparak yedirdiğinde ürün ciltle bütünleşir.

Bronzer ile yüzünü ısıtıp solgunluğu mutlaka kırmalısın.

Uykusuz veya çok yorgun olduğun günlerde yüzün bir ton açılıp renksizleşmeye meyilli olur. Böyle zamanlarda sert kontür yerine hafif ısı veren bir bronzer kullan ve bronzeri alın kenarlarına, şakaklarına, elmacık kemiklerinin altına ve hafifçe çenene uyguladığında yüzünde güneşten yeni renk almışsın gibi bir efekt oluşacak. Çok turuncuya kaçmayan, doğal sıcak tonlar seçtiğinde sonuç daha gerçekçi durur.

Kaşlarını yukarı tarayarak yüzüne daha dinç ve genç bir ifade verebilirsin.

Kaşların, yüz ifadenin çerçevesi olduğu için yorgunluk izlerini en hızlı toparlayan bölgelerden biri. Düşük, dağınık veya silik duran kaşlar, seni olduğundan daha bitkin gösterir. Şeffaf veya hafif renkli bir kaş jeliyle kaşlarını yukarı doğru tarayıp sabitlediğinde göz çevren bir anda daha kalkık görünür. Eğer kaşlarında boşluklar varsa ince uçlu bir kalemle kıl taklidi çizgiler ekleyerek de biraz olsun formu yumuşakça doldurabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın