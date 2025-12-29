Yorgun Görünümü Yüzünden Hemen Silip Atacak Makyaj Hileleri
Günlerdir uykunu alamamış gibi mi görünüyorsun? Merak etme, kapatıcıyı kalıp gibi sürmek zorunda değilsin! Birkaç basit makyaj hilesiyle çok daha dinç ve toplu görünebilirsin.
Cildini uyandırıp kendine getirecek olan minik bir cilt bakım ritüeliyle makyajına başlamalısın.
Donuk görüntüyü silmek için ışığı yansıtan hafif bir baz kullanmalısın.
Yorgun günlerinde ağır fondöten yerine hafif ve ışıltılı bir ten ürünü tercih etmelisin.
Göz altı morluklarını gizlemek için önce renk düzeltici ondan sonra kapatıcıyı kullanmalısın.
Bakışlarını canlandırmak için göz pınarına ve kaş altına ufak aydınlatma dokunuşları eklersen harika olur.
Alt kirpik içine nude göz kalemi uygulayarak bakışlarını açabilirsin.
Kirpiklerini kıvırıp hacimli maskarayla bakışlarını yukarı kaldırabilirsin.
Krem allıkla yanaklarına tazelik ve canlılık katabilirsin.
Bronzer ile yüzünü ısıtıp solgunluğu mutlaka kırmalısın.
Kaşlarını yukarı tarayarak yüzüne daha dinç ve genç bir ifade verebilirsin.
