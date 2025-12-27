Kapatıcı Çizgilere Doluyor, Maskara Kirpikleri Yapıştırıyor: Çözümleri Burada!
Kapatıcı çizgilere doluyor, maskara kirpikleri birbirine yapıştırıyor… Ekranı kapatıp kaçmak yok! İçeriğimizde bu küçük krizleri tek tek masaya yatırıp çözüm üretiyoruz. Makyaj çantandaki her ürünle barış anlaşması imzalatacak tüyoları veriyoruz. Hazırsan başlayalım!
Kapatıcının çizgilere dolmasını nem, ince katlar ve minik dokunuşlarla kontrol altına almalısın.
Maskaran kirpikleri yapıştırdığında fazla ürünü temizleyip tarama tekniğiyle tek tek ayırman gerekiyor.
Fondöten gün içinde turunculaştığında doğru baz ve az ürünle oksitlenmeyi azaltabilirsin.
T bölgen hemen yağlanıyorsa katmanlı kontrol ve doğru pudrayla parlamayı yönetebilirsin.
Pudra yüzünü un gibi gösterdiğinde hedefe yönelik ve ince kullanımla doğallığı geri getirmen çok kolay.
Allığın çamur gibi durduğunda ise sırayla ve az ürünle renk inşa etmelisin.
Eyeliner kuyrukların gün içinde dağıldığı zaman, yapılandırılmış katman ve sabitlemeyle çizgiyi rahatlıkla koruyabilirsin.
Far katlanma bölgesinde birikip çizgi çizgi olduğu zaman bazı ihmal etmeyip ince katlarla gölge vermelisin.
Ruj dudak çizgilerine dolup dağıldığında peeling ve çerçeve tekniğiyle formunu koruyabilirsin.
