Kapatıcı Çizgilere Doluyor, Maskara Kirpikleri Yapıştırıyor: Çözümleri Burada!

27.12.2025 - 18:01

Kapatıcı çizgilere doluyor, maskara kirpikleri birbirine yapıştırıyor… Ekranı kapatıp kaçmak yok! İçeriğimizde bu küçük krizleri tek tek masaya yatırıp çözüm üretiyoruz. Makyaj çantandaki her ürünle barış anlaşması imzalatacak tüyoları  veriyoruz. Hazırsan başlayalım!

Kapatıcının çizgilere dolmasını nem, ince katlar ve minik dokunuşlarla kontrol altına almalısın.

Göz altın kuruysa en pahalı kapatıcıyı da sürsen çizgilere dolar. Önce göz çevren için uygun, hafif ama iyi nemlendiren bir kremi ince bir tabaka halinde sürüp birkaç dakika beklemelisin. Ardından kapatıcıyı minik noktalar halinde bırakıp parmağınla veya süngerle tampon hareketlerle dağıt.

Maskaran kirpikleri yapıştırdığında fazla ürünü temizleyip tarama tekniğiyle tek tek ayırman gerekiyor.

Maskarayı kirpik diplerine yerleştirip hafif hareketlerle yukarıya doğru tara. Önce bir ince kat geçip kurumasını beklemek, sonra ikinci katı uygula. Eğer bazı kirpikler birbirine yapıştıysa temiz bir kirpik tarağıyla veya eski, yıkanmış maskara fırçasıyla üzerinden geçip tek tek ayırabilirsin.

Fondöten gün içinde turunculaştığında doğru baz ve az ürünle oksitlenmeyi azaltabilirsin.

Öncelikle cilt tipine uygun hafif bir nemlendiriciyle zemini hazırlaman gerek. Ardından hafif yapılı, cildine nefes aldıran bir makyaj bazı tercih ederek fondötenin cildine direkt temasını biraz yumuşatmalısın. Fondöteni ince bir tabaka halinde fırça veya süngerle yaymalısın.

T bölgen hemen yağlanıyorsa katmanlı kontrol ve doğru pudrayla parlamayı yönetebilirsin.

Alın, burun ve çene bölgen gün içinde parlıyorsa bu sana stratejik davranman gerektiğini hatırlatıyor. Fondöteni tüm yüzüne aynı yoğunlukta sürme. T bölgesine daha az ürün getirerek oksitlenme ve parlamayı azaltabilirsin. Sabitleme pudrasında ince yapılı, transparan ve özellikle yağlanan bölgelere odaklanan bir kullanım tercih etmelisin.

Pudra yüzünü un gibi gösterdiğinde hedefe yönelik ve ince kullanımla doğallığı geri getirmen çok kolay.

Büyük yumuşak bir fırçayla ürünü alıp mutlaka fazlasını silkerek başla, fırçayı hafif süpürür gibi hareketlerle kullanmalısın. Kuruya dönük bölgelerine hiç pudra kullanmamak yüzünde mimik yaptığında çatlama görüntüsünü azaltıyor.

Allığın çamur gibi durduğunda ise sırayla ve az ürünle renk inşa etmelisin.

Önce çok ince bir pudra tabakası geçerek yüzünü hafif pürüzsüzleştir ve allığı fırçaya aldığında ise mutlaka fazlasını peçete üzerinde silkerek ürünü azalt. Yanağının neresine sürmen gerektiğini anlamak için hafifçe gülümseyip elmacık kemiğinin üstünden şakaklara doğru yumuşak dairesel hareketlerle dağıt. Önce hafif bir renk bırakıp, sonra gerekirse ikinci veya üçüncü ince katla tonu derinleştir.

Eyeliner kuyrukların gün içinde dağıldığı zaman, yapılandırılmış katman ve sabitlemeyle çizgiyi rahatlıkla koruyabilirsin.

İlk olarak göz kapağını mutlaka yağdan arındırmak için hafif bir temizleyici ile üstünden geç. Ardından far bazı ile göz kapağını mat ve sabit bir zemine çevir. Kuyruğun bozulmasından korkuyorsan eyelinerin üzerinden aynı renkte bir farla geçip çizgiyi sabitleyebilirsin.

Far katlanma bölgesinde birikip çizgi çizgi olduğu zaman bazı ihmal etmeyip ince katlarla gölge vermelisin.

Göz farının katlanma bölgesinde birikip çizgi oluşturması, göz kapaklarının yağlanmasıyla alakalı. Önce göz kapağının tamamen kuru olduğundan emin ol. Farı fırçaya alırken az ürünle başla ve yumuşak hareketlerle katlanma bölgesine gölge ver. Koyu tonları direkt göz kapağının tamamına sürmemelisin.

Ruj dudak çizgilerine dolup dağıldığında peeling ve çerçeve tekniğiyle formunu koruyabilirsin.

Makyaj öncesi dudak balmını ince bir kat sürüp fazlasını peçeteyle al ki rujun kayıp gitmesin. Dudak çevrene çok hafif kapatıcı geçip pudrayla sabitlemek de dudak alanına bir sınır çiziyor. Ardından dudak kalemiyle doğal dudak renginde veya rujuna yakın bir tonda çerçeve çizip, istersen içini hafifçe doldurabilirsin.

