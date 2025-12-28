onedio
Bize Makyaj Tarzını Göster, Seni En İyi Yansıtacak Kombini Hazırlayalım!

Ceren Özer
28.12.2025 - 18:01

Makyaj tarzın aslında kişiliğinin gizli bir tercümanı. Biri sadece eyeliner’ına bakıp “bu kız kararlı”, diğeri ruj tonundan “bu kesin enerjik” diyebiliyor. Peki senin makyaj tarzın hangi kombini çağırıyor?

Bu testte makyaj stilini bize gösteriyorsun, biz de seni en iyi yansıtan kombini hazırlıyoruz. Hazırsan makyaj çantana uzanıyoruz… 💋✨

1. Günlük hayatta en sık tercih ettiğin makyaj hangisi?

2. Cilt makyajında hangi bitişi seviyorsun?

3. Göz makyajında vazgeçilmezin ne?

4. Kaş stilin nasıl?

5. Ruj tercihin?

6. Makyaj rutinin ne kadar sürer?

7. Allık tercihin?

8. Peki en çok satın aldığın makyaj ürünü nedir?

Senin kombinin: Minimal, fresh ve zamansız!

Doğal güzelliğine güvenen, hafif makyajla bile ışıldayan bir yapın var. “Az ama öz” senin stilin. Bu yüzden seni en iyi yansıtacak kombin, sade ama kaliteli detayları olan, şıklığı minimalizmde yakalayan parçalar olmalı.

Sana özel kombin önerisi:

  • Oversize beyaz gömlek

  • İyi kesim mom jean

  • Minimal altın takılar

  • Temiz beyaz sneaker

  • Küçük deri bir çanta

Bu kombin tıpkı makyaj stilin gibi: temiz, doğal, rafine ve zamansız.

Senin kombinin: Klasik, şık ve net çizgili!

Sen net hatları seviyorsun. Makyajında eyeliner’ın keskin, dudakların sade ama belirgin. Bu tarz kişilerin kombinleri de aynı karakteri taşır: şık ama hiç abartısız, güçlü ama sade.

Sana özel kombin önerisi:

  • Siyah dar paça kumaş pantolon

  • Fit bir blazer ceket

  • İnce topuk kısa bot

  • Sade topuz veya fön

  • Nude tonlu bir çanta

Bu kombin senin tarzını tam olarak yansıtacak, bir dene!

Senin kombinin: Fresh, parlak ve enerjik!

Sen canlı, ışıltılı ve sıcak tonları seven birisin. Makyajın hep sağlıklı ışıltı, canlı dudaklar ve bronz dokular üzerine kurulu. Kombinin de tam olarak bu enerjiyi taşımalı: rahat, renkli, enerjik!

Sana özel kombin önerisi:

  • Şeftali tonlu ince askılı bir üst

  • Bol kesim keten pantolon

  • Altın takılar ve hafif bronz tonlarda aksesuar

  • Açık renk sandalet

  • Mini çanta

Sen nereye gitsen ortamın enerjisini tazeleyen bir ışık gibisin!

Senin kombinin: Güçlü, cesur ve sahne ışığı altında gibi!

Koyu dudak, dumanlı göz, keskin kontür… Sen makyajda iddialı bir kızsın ve bunu saklamıyorsun. Bu yüzden kombininin de sende gördüğümüz bu sahne ışığı enerjisini taşıması gerekiyor.

Sana özel kombin önerisi:

  • Deri pantolon veya siyah skinny jean

  • Kısa bir crop blazer veya şık bir body

  • Dolgu topuk veya sivri burun topuklu ayakkabı

  • Zincir detaylı çanta

  • Belirgin aksesuarlar

Sen girdiğin ortamda fark edilmekten korkmayan özgüvenli bir karaktersin, ve bu çok güzel!

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
