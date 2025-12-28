Bize Makyaj Tarzını Göster, Seni En İyi Yansıtacak Kombini Hazırlayalım!
Makyaj tarzın aslında kişiliğinin gizli bir tercümanı. Biri sadece eyeliner’ına bakıp “bu kız kararlı”, diğeri ruj tonundan “bu kesin enerjik” diyebiliyor. Peki senin makyaj tarzın hangi kombini çağırıyor?
Bu testte makyaj stilini bize gösteriyorsun, biz de seni en iyi yansıtan kombini hazırlıyoruz. Hazırsan makyaj çantana uzanıyoruz… 💋✨
1. Günlük hayatta en sık tercih ettiğin makyaj hangisi?
2. Cilt makyajında hangi bitişi seviyorsun?
3. Göz makyajında vazgeçilmezin ne?
4. Kaş stilin nasıl?
5. Ruj tercihin?
6. Makyaj rutinin ne kadar sürer?
7. Allık tercihin?
8. Peki en çok satın aldığın makyaj ürünü nedir?
Senin kombinin: Minimal, fresh ve zamansız!
Senin kombinin: Klasik, şık ve net çizgili!
Senin kombinin: Fresh, parlak ve enerjik!
Senin kombinin: Güçlü, cesur ve sahne ışığı altında gibi!
