Bize Makyaj Tarzını Göster, Seni En İyi Yansıtacak Kombini Hazırlayalım!

Makyaj tarzın aslında kişiliğinin gizli bir tercümanı. Biri sadece eyeliner’ına bakıp “bu kız kararlı”, diğeri ruj tonundan “bu kesin enerjik” diyebiliyor. Peki senin makyaj tarzın hangi kombini çağırıyor?

Bu testte makyaj stilini bize gösteriyorsun, biz de seni en iyi yansıtan kombini hazırlıyoruz. Hazırsan makyaj çantana uzanıyoruz… 💋✨