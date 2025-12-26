Kusursuz Bir Makyaj İçin Neye İhtiyacın Var?
Makyaj rutininin gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu hiç merak ettin mi? Bu test, tarzına, alışkanlıklarına ve beklentilerine göre kusursuz bir makyaj için eksik olan o kilit adımı ortaya çıkartacak.
Hazırsan, başlayalım güzellik!
1. İlk sorumuzla başladık bile! Makyaj yapmaya ilk nereden başlarsın?
2. Makyaj yaptığında seni en çok rahatsız eden şey hangisi?
3. Makyaj yapmadan önce cildini nemlendirmeyi atladığın oluyor mu?
4. Hiç makyaj yapmadan dışarı çıktığın günler oluyor mu?
5. Makyaj yapmak ne kadar zamanını alıyor?
6. En sevdiğin makyaj malzemesi ne?
7. Makyajı ne kadar süreyle cildinde bırakıyorsun?
8. Son olarak, yaptığın makyajların kalıcılığından ne kadar memnunsun? Puanla bakalım!
Doğru alt tonlu kapatıcı!
Nemlendirici!
Makyaj bazı!
Sabitleyici sprey!
