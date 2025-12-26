onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kusursuz Bir Makyaj İçin Neye İhtiyacın Var?

etiket Kusursuz Bir Makyaj İçin Neye İhtiyacın Var?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.12.2025 - 18:01

Makyaj rutininin gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu hiç merak ettin mi? Bu test, tarzına, alışkanlıklarına ve beklentilerine göre kusursuz bir makyaj için eksik olan o kilit adımı ortaya çıkartacak.

 Hazırsan, başlayalım güzellik!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başladık bile! Makyaj yapmaya ilk nereden başlarsın?

2. Makyaj yaptığında seni en çok rahatsız eden şey hangisi?

3. Makyaj yapmadan önce cildini nemlendirmeyi atladığın oluyor mu?

4. Hiç makyaj yapmadan dışarı çıktığın günler oluyor mu?

5. Makyaj yapmak ne kadar zamanını alıyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. En sevdiğin makyaj malzemesi ne?

7. Makyajı ne kadar süreyle cildinde bırakıyorsun?

8. Son olarak, yaptığın makyajların kalıcılığından ne kadar memnunsun? Puanla bakalım!

Doğru alt tonlu kapatıcı!

Makyaj yaptığında yüzünle boynun arasında o keskin renk farkını görmekten ya da göz altlarının grileşmesinden yorulduğunu tahmin edebiliyoruz. Senin asıl ihtiyacın olan şey, pahalı ürünler değil; cildinle birebir bütünleşecek, doğru alt tona sahip bir kapatıcı. Yorgunluk izlerini silmek ya da kusurları örtmek isterken yanlış renkler seçmek, seni olduğundan daha yorgun veya yapay gösterebilir. Kendi cilt alt tonunu (sıcak mı, soğuk mu?) keşfedip nokta atışı bir ürün seçtiğinde, 'yüzünde bir şey var ama yok gibi' o doğal havayı yakalayacaksın.

Nemlendirici!

Senin cildin aslında bize sessizce bir şeyler anlatmaya çalışıyor, duyuyor musun? Kusursuz makyajın önündeki en büyük engel, ne kullandığın fondötenin markası ne de fırçan; sorun tamamen cildinin 'su istiyorum' diye bağırması! Makyajın yüzüne tam oturmuyor, gün içinde pul pul dökülüyor çünkü, ihtiyacın olan kesinlikle iyi bir nemlendirici. Cildini makyaja hazırlamadan, neme doyurmadan süreceğin her ürün maalesef yüzünde bir maske gibi durmaya mahkum. Makyaja başlamadan önce cildine hak ettiği nemi verirsen, o hayalindeki ışıltılı ve canlı görünüme anında kavuşabilirsin. Unutma, tuval ne kadar pürüzsüz ve bakımlıysa, üzerine yaptığın resim de o kadar şaheser olur.

Makyaj bazı!

Bazen aynaya baktığında gözeneklerinin sana el salladığını ya da cildinin pürüzlü dokusunun makyajın altından belli olduğunu düşünüyor olabilirsin. Panik yapma, çünkü senin makyaj rutininde eksik olan o kilit parça, cildinle fondöten arasında kalkan görevi görecek bir makyaj bazı. İyi bir baz, hem o geniş gözenek görünümünü flulaştırır hem de makyajının gün boyu yerinden kıpırdamasını engeller. Sanki yüzüne gerçek hayatta bir 'Instagram filtresi' atmışsın gibi bir etki yaratmak istiyorsan, bu adımı asla atlamamalısın. İnan bize, o dergilerde gördüğün porselen gibi duruşun sırrı tam olarak bu hazırlık aşamasında saklı.

Sabitleyici sprey!

Sabah evden çıkarken harika görünen makyajının, öğleden sonra uçup gitmesi ya da yüzünde parça parça durması seni deli ediyor olmalı. Cildin gün içinde yağlanmaya müsaitse ya da koşturmacalı bir hayatın varsa, bunca emeğinin boşa gitmemesi için makyajını sabitlemen şart. Bu son dokunuş, yüzündeki pudralı görünümü alıp tüm ürünlerin birbirine doğalca geçmesini sağlayacak ve o taze görüntüyü akşama kadar korumana yardımcı olacak. Yani makyajının seninle aynı tempoda yaşamasını ve gün sonunda bile yeni yapılmış gibi durmasını istiyorsan, finali mutlaka sabitleyici spreyle yapmalısın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın