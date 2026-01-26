Lise Yıllığındaki Fotoğrafına Bakarken Arka Planda Çalması Gerekenler
O anı hayal et: Yıllardır kütüphanenin en alt rafında veya bazanın altında bekleyen o ağır, ciltli kitabı eline alıyorsun. Kapağındaki tozları üflediğinde, sadece toz zerrecikleri değil, geçmişin kokusu da havaya karışıyor. Rastgele bir sayfayı açtığında karşına çıkan o fotoğraf; belki saç kesiminden nefret ettiğin, belki de yüzündeki sivilceyi saklamaya çalıştığın o kare, şimdi sana dünyanın en masum şeyi gibi görünüyor. Yanındaki arkadaşlarının imzalarını, o günlerde çok anlamlı gelen ama şimdi komik duran manileri okurken zaman bükülüyor. İşte tam bu anda, odanın sessizliğini bozacak, 'Ne günlerdi ama!' dedirtecek bir müziğe ihtiyacın var. Bu liste, o fotoğraftaki sana ve o günleri özleyen bugünkü kalbine ithaf edilmiştir.
1. Şebnem Ferah- Sil Baştan
2. Green Day - Good Riddance
3. Pinhani- Yitirmeden
4. Alphaville- Forever Young
5. Duman- Eski Köprünün Altında
6. MFÖ- Gülllerin İçinden
7. The Rembrandts, "I'll Be There for You"
8. TARKAN - Nasıl Geçti Habersiz
9. Mor Ve Ötesi- Bir Derdim Var
10. Vega- Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı
11. Coldplay- Yellow
