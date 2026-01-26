onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Lise Yıllığındaki Fotoğrafına Bakarken Arka Planda Çalması Gerekenler

etiket Lise Yıllığındaki Fotoğrafına Bakarken Arka Planda Çalması Gerekenler

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.01.2026 - 20:01

O anı hayal et: Yıllardır kütüphanenin en alt rafında veya bazanın altında bekleyen o ağır, ciltli kitabı eline alıyorsun. Kapağındaki tozları üflediğinde, sadece toz zerrecikleri değil, geçmişin kokusu da havaya karışıyor. Rastgele bir sayfayı açtığında karşına çıkan o fotoğraf; belki saç kesiminden nefret ettiğin, belki de yüzündeki sivilceyi saklamaya çalıştığın o kare, şimdi sana dünyanın en masum şeyi gibi görünüyor. Yanındaki arkadaşlarının imzalarını, o günlerde çok anlamlı gelen ama şimdi komik duran manileri okurken zaman bükülüyor. İşte tam bu anda, odanın sessizliğini bozacak, 'Ne günlerdi ama!' dedirtecek bir müziğe ihtiyacın var. Bu liste, o fotoğraftaki sana ve o günleri özleyen bugünkü kalbine ithaf edilmiştir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Şebnem Ferah- Sil Baştan

2. Green Day - Good Riddance

3. Pinhani- Yitirmeden

4. Alphaville- Forever Young

5. Duman- Eski Köprünün Altında

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. MFÖ- Gülllerin İçinden

7. The Rembrandts, "I'll Be There for You"

8. TARKAN - Nasıl Geçti Habersiz

9. Mor Ve Ötesi- Bir Derdim Var

10. Vega- Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Coldplay- Yellow

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın