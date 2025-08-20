onedio
Kuruluş Osman'daki İsim Değişikliğinden Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
20.08.2025 - 23:02

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

20 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Sezonun en çok izlenen reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yeni sezona hazırlanıyor.

Sezon finalinde Alya Kanada'ya dönmek üzereyken onu yakalayıp aşk itirafında bulunan Cihan, sonunda Alya'yı öpmüştü. Alya gidecek mi, kalacak mı diye düşünürken TikTok'ta bir kullanıcı Uzak Şehir'de kullanılacağını iddia ettiği bir konağı görüntüledi.

Show TV ekranlarında 3 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, enfes reyting oranlarıyla 4. sezon onayı almıştı.

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu yeni sezona doğru şekillenmeye başladı. 3. sezonda ciddi oyuncu ayrılıklarının yaşandığı Şerbo'nun 4. sezonu için iddialı isimlerle anlaşılırken Birsen Altuntaş, çekimlerin başlamasına 3 gün kala yeni bir karakterin daha geldiğini açıkladı.

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son sezonuna Mehmet Yörük cinayeti damga vurmuştu.

Türkiye’nin gündemine oturan ve Müge Anlı’nın programına da taşınan Mehmet Yörük cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Osmaniye’de başlayan yasak ilişki iddiaları ve “üfürükçülük” hikâyeleriyle karmaşık bir hâle gelen olay, yapılan itiraflar ve adli tespitlerle farklı bir boyut kazanmıştı. Eşini öldürmek suçundan aylarca cezaevinde kalan Sebile Yörük'ün son durumu ise merak ediliyordu. Sebile Yörük, denetimli serbestliğin ardından yeniden tutuklandı.

TRT 1 ekranlarında tam 5 sezondur yayınlanan Gönül Dağı, nefis reytingleriyle 6. sezon onayı almıştı.

TRT 1 ekranlarının zevkle izlenen dizisi Gönül Dağı'nın 6. sezonu için çalışmalar başladı. Yeni sezon için sete çıkan Gönül Dağı ekibinin başrolleri Berk Atan ve Melis Sevinç'ten set karesi gecikmedi.

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisinde büyük bir değişim yaşanıyor

atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da yeni dönem başlıyor. 7. sezon onayı alan dizinin başrolü Burak Özçivit, ani bir kararla diziden ayrılmıştı. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakteriyle yeni başrol olduğu Kuruluş Osman'ın adı değişti. Yeni ismi ise Birsen Altuntaş açıkladı!

Survivor Almeda Baylan, geçtiğimiz günlerde kaza yaptığına dair paylaşımlar yapmıştı.

Survivor'la tanınan Almeda Baylan, geçtiğimiz günlerde 5 takla atan ve uçuruma yuvarlanan arabadan sağ kurtulmasının ardından korku dolu anlarını paylaşmıştı. Göğsüne ve boynuna darbe aldığını açıklayan Almeda, o bölgede kaza yapan herkesin hayatını kaybettiğini, kurtulmalarının büyük bir şans olduğunu söylemişti. Almeda, arabasının son halini paylaştı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Ha Bu Deniz dizisi yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.

Yeni sezonda yayınlanacak iddialı yapımlardan biri de TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak Taşacak Ha Bu Deniz oldu. Sen Anlat Karadeniz'in ödüllü senaristleri tarafından hazırlanan dizinin başrolleri Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal oldu. Dizinin kadrosu şekillenmeye devam ederken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Kuruluş Osman'dan bir de transfer gerçekleşti.

1997 yılında izlediğimiz Baskül Ailesi döneme damga vuran dizilerden biriydi.

1997 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren Baskül Ailesi 16 bölüm sürse de unutulmaz yapımlardan biri olmuştu. Dolunay Soysert, Şafak Sezer, Çiçek Dilligil, Şoray Uzun ve daha pek çok ünlü ismin yer aldığı dizide oynayan isimlerden biri de Gamze Gözalan'dı. Dönemin popüler isimlerinden biri olan Gamze Gözalan, verdiği 101 kiloyla gündem oldu. Gözalan'ın değişimi ve yeni mesleği şaşırttı.

Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural'ın konuk olduğu programda 50 Bin TL değerinde zor bir soru soruldu.

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın dün akşamki konukları Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural'dı. Yarışmada sorulan birbirinden zor sorulara 'Şampiyon Kulüpler Kupası'yla ilgili soru damga vurdu. Yarışmacılar, soruyu hiç düşünmeden doğru yanıtladı.

