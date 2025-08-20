Kuruluş Osman'daki İsim Değişikliğinden Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
20 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezonun en çok izlenen reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yeni sezona hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV ekranlarında 3 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, enfes reyting oranlarıyla 4. sezon onayı almıştı.
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son sezonuna Mehmet Yörük cinayeti damga vurmuştu.
TRT 1 ekranlarında tam 5 sezondur yayınlanan Gönül Dağı, nefis reytingleriyle 6. sezon onayı almıştı.
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisinde büyük bir değişim yaşanıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor Almeda Baylan, geçtiğimiz günlerde kaza yaptığına dair paylaşımlar yapmıştı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Ha Bu Deniz dizisi yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.
1997 yılında izlediğimiz Baskül Ailesi döneme damga vuran dizilerden biriydi.
Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural'ın konuk olduğu programda 50 Bin TL değerinde zor bir soru soruldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın