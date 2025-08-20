Buradan Spoiler'ımızı Alırız! Bir TikTok Kullanıcısı, Uzak Şehir İçin Hazırlanan Yeni Konağı İfşa Etti

Çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan dizide Albora konağı olarak harika bir mekan kullanılıyor. Biliyorsunuz Alboralar burada yaşıyor. Ancak dizinin son bölümünde Mine gelip konağa yerleşince gelecek sezon bizi neler beklediğine dair pek çok kafa karışıklığı yaşamıştık. Mine gelince Alya gitmiş, Cihan da onun peşine düşmüştü. Daha öncesinde de Mine'ye ayrı bir konak verilmesi söz konusuydu. Midyat'ta yaşayan bir TikTok kullanıcısı, Alboraların yeni konağı diyerek yeni bir mekan paylaştı. Bu durum da akıllarda Mine'nin gitmeyeceğine dair bazı şüpheleri uyandırdı. Belki de Alya ve Cihan yeni bir konağa taşınacaktır. Olamaz mı?