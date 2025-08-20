Buradan Spoiler'ımızı Alırız! Bir TikTok Kullanıcısı, Uzak Şehir İçin Hazırlanan Yeni Konağı İfşa Etti
Kaynak: https://www.tiktok.com/@albora_aylesi...
Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen ve en çok reyting alan dizisi olmayı başaran Uzak Şehir, yeni sezonda da pek çok dizi için yol gösterici oldu. Toprak ve aşiret temalı diziler için ilham olan Uzak Şehir'in yeni sezonunda neler yaşanacağı ise merak konusu. Sezon finalinde Alya Kanada'ya dönmek üzereyken onu yakalayıp aşk itirafında bulunan Cihan, sonunda Alya'yı öpmüştü. Alya gidecek mi, kalacak mı diye düşünürken TikTok'ta bir kullanıcı Uzak Şehir'de kullanılacağını iddia ettiği bir konağı görüntüledi.
Sezonun en çok izlenen reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yeni sezona hazırlanıyor.
O videoyu şöyle bırakalım:
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
