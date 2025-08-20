onedio
Buradan Spoiler'ımızı Alırız! Bir TikTok Kullanıcısı, Uzak Şehir İçin Hazırlanan Yeni Konağı İfşa Etti

Buradan Spoiler'ımızı Alırız! Bir TikTok Kullanıcısı, Uzak Şehir İçin Hazırlanan Yeni Konağı İfşa Etti

Merve Ersoy
Merve Ersoy
20.08.2025 - 21:49

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen ve en çok reyting alan dizisi olmayı başaran Uzak Şehir, yeni sezonda da pek çok dizi için yol gösterici oldu. Toprak ve aşiret temalı diziler için ilham olan Uzak Şehir'in yeni sezonunda neler yaşanacağı ise merak konusu. Sezon finalinde Alya Kanada'ya dönmek üzereyken onu yakalayıp aşk itirafında bulunan Cihan, sonunda Alya'yı öpmüştü. Alya gidecek mi, kalacak mı diye düşünürken TikTok'ta bir kullanıcı Uzak Şehir'de kullanılacağını iddia ettiği bir konağı görüntüledi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@albora_aylesi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sezonun en çok izlenen reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yeni sezona hazırlanıyor.

Sezonun en çok izlenen reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yeni sezona hazırlanıyor.

Çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan dizide Albora konağı olarak harika bir mekan kullanılıyor. Biliyorsunuz Alboralar burada yaşıyor. Ancak dizinin son bölümünde Mine gelip konağa yerleşince gelecek sezon bizi neler beklediğine dair pek çok kafa karışıklığı yaşamıştık. Mine gelince Alya gitmiş, Cihan da onun peşine düşmüştü. Daha öncesinde de Mine'ye ayrı bir konak verilmesi söz konusuydu. Midyat'ta yaşayan bir TikTok kullanıcısı, Alboraların yeni konağı diyerek yeni bir mekan paylaştı. Bu durum da akıllarda Mine'nin gitmeyeceğine dair bazı şüpheleri uyandırdı. Belki de Alya ve Cihan yeni bir konağa taşınacaktır. Olamaz mı?

O videoyu şöyle bırakalım:

