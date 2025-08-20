onedio
Kuruluş Osman'dan Transfer! TRT 1'in İddialı Karadeniz Dizisi Taşacak Ha Bu Deniz'e Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Kuruluş Osman'dan Transfer! TRT 1'in İddialı Karadeniz Dizisi Taşacak Ha Bu Deniz'e Yeni Oyuncu Dahil Oldu

20.08.2025 - 11:08

Yeni sezonda yayınlanacak iddialı yapımlardan biri de TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak Taşacak Ha Bu Deniz oldu. Sen Anlat Karadeniz'in ödüllü senaristleri tarafından hazırlanan dizinin başrolleri Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal oldu. Dizinin kadrosu şekillenmeye devam ederken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Kuruluş Osman'dan bir de transfer gerçekleşti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Ha Bu Deniz dizisi yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisinin senaristleri tarafından hazırlanan dizinin başrollerinde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe yer alıyor. Dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler ise, Burak Yörüç, Ava Yaman, Onur Dilber olarak belirlendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taşacak Ha Bu Deniz kadrosuna katılan son isim Erdem Şanlı oldu.

Son Yaz, Kırmızı Oda, Aşk Mantık İntikam, Ateş Kuşları ve son olarak Kuruluş Osman'da rol alan oyuncu Taşacak Ha Bu Deniz'de İso karakterine hayat verecek. Karakterin hikayesi ise henüz paylaşılmadı.

