Kuruluş Osman'dan Transfer! TRT 1'in İddialı Karadeniz Dizisi Taşacak Ha Bu Deniz'e Yeni Oyuncu Dahil Oldu
Yeni sezonda yayınlanacak iddialı yapımlardan biri de TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak Taşacak Ha Bu Deniz oldu. Sen Anlat Karadeniz'in ödüllü senaristleri tarafından hazırlanan dizinin başrolleri Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal oldu. Dizinin kadrosu şekillenmeye devam ederken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Kuruluş Osman'dan bir de transfer gerçekleşti.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Ha Bu Deniz dizisi yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taşacak Ha Bu Deniz kadrosuna katılan son isim Erdem Şanlı oldu.
