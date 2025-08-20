onedio
Ölümden Dönen Survivor Almeda Baylan, 5 Takla Atıp Uçuruma Yuvarlanan Arabasının Son Halini Paylaştı

Ölümden Dönen Survivor Almeda Baylan, 5 Takla Atıp Uçuruma Yuvarlanan Arabasının Son Halini Paylaştı

Merve Ersoy
20.08.2025 - 14:58
20.08.2025 - 14:58

Survivor'la tanınan Almeda Baylan, geçtiğimiz günlerde 5 takla atan ve uçuruma yuvarlanan arabadan sağ kurtulmasının ardından korku dolu anlarını paylaşmıştı. Göğsüne ve boynuna darbe aldığını açıklayan Almeda, o bölgede kaza yapan herkesin hayatını kaybettiğini, kurtulmalarının büyük bir şans olduğunu söylemişti. Almeda, arabasının son halini paylaştı.

Survivor Almeda Baylan, geçtiğimiz günlerde kaza yaptığına dair paylaşımlar yapmıştı.

Survivor Almeda Baylan, geçtiğimiz günlerde kaza yaptığına dair paylaşımlar yapmıştı.

Arabanın 5 takla atıp uçurumdan yuvarlandığını dile getiren Almeda, boynuna ve göğsüne darbe aldığını dile getirmişti. Ölümden dönen yarışmacı arabanın yuvarlandığı uçurumu da göstermişti.

Büyük korku yaşayan Almeda, arabasının son halini paylaştı.

Büyük korku yaşayan Almeda, arabasının son halini paylaştı.

Pert olmuş arabanın son hali, yaşananların ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne seriyor. Almeda'nın ve araçtaki isimlerin sağlık durumu ise iyiye gidiyor.

