Ölümden Dönen Survivor Almeda Baylan, 5 Takla Atıp Uçuruma Yuvarlanan Arabasının Son Halini Paylaştı
Survivor'la tanınan Almeda Baylan, geçtiğimiz günlerde 5 takla atan ve uçuruma yuvarlanan arabadan sağ kurtulmasının ardından korku dolu anlarını paylaşmıştı. Göğsüne ve boynuna darbe aldığını açıklayan Almeda, o bölgede kaza yapan herkesin hayatını kaybettiğini, kurtulmalarının büyük bir şans olduğunu söylemişti. Almeda, arabasının son halini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor Almeda Baylan, geçtiğimiz günlerde kaza yaptığına dair paylaşımlar yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyük korku yaşayan Almeda, arabasının son halini paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın