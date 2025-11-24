Küreselleşmenin Ekonomik Etkileri Neler? Küreselleşme Gerilerse Ekonomiler Nasıl Etkilenir?

Ülkeler, birbirleriyle daha fazla mal ve hizmet alışverişi yapmaya başladılar. Bu da, dışarıdan gelen ürünlerin daha ucuz ve daha fazla çeşitlenmesini sağladı. Eskiden yalnızca yerel pazarda bulabildiğimiz bazı ürünler, artık dünya çapında erişilebilir hale geldi. Yani, her şey bir anda çok daha hesaplı ve çeşitli oldu. Bu, özellikle tüketicinin daha fazla seçenekle karşılaşmasına ve fiyatların düşmesine yol açtı.