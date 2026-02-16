onedio
Kocaeli’de Adli Emaneti Soyan Çalışan Altınları Parça Parça Kuyumcuda Bozdurmuş

Kocaeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2026 - 00:02

Kocaeli Adliyesi’ndeki adli emanette bulunan 1156 gram 22 ayar, 726 gram 14 ayar, 80 gram 18 ayar ve 3 gram 24 ayar altın ile 5 Cumhuriyet altını ve 6 bin 400 doların çalındığı ortaya çıktı. Soygunu gerçekleştiren adli emanet çalışanının, çaldıklarını parça parça kuyumcuda bozdurduğu belirlendi.

Kocaeli Adliyesi’nde yaşanan adli emanet soygunuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Kasım’da emanet bürosunda yardımcı personel olarak çalışan B.B.’nin işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen memurlar, ziynet ve kıymetli eşya sayımı yaptı. Yapılan sayımlarda bir kısım ziynet eşyası ile paranın yerinde olmadığı tespit edildi. Yaşanan olay sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde B.B., bir gün sonra Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Altınları çalıp parça parça kuyumcuda bozdurmuş.

Adli emanet bürosunda yardımcı personel olarak çalışan ve zimmetine geçirdiği ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştıktan sonra Sakarya’da yakalanan B.B. ile ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. B.B.’nin dikkat çekmemek amacıyla 3-4 ay içerisinde soruşturma dosyasındaki delil poşetleri içerisindeki emanetleri parça parça çaldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin delil poşetlerinden parça parça çaldığı altınları bir kuyumcuda bozdurduğunu tespit etti.

