Kocaeli’de Adli Emaneti Soyan Çalışan Altınları Parça Parça Kuyumcuda Bozdurmuş

Edinilen bilgiye göre, 11 Kasım’da emanet bürosunda yardımcı personel olarak çalışan B.B.’nin işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen memurlar, ziynet ve kıymetli eşya sayımı yaptı. Yapılan sayımlarda bir kısım ziynet eşyası ile paranın yerinde olmadığı tespit edildi. Yaşanan olay sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde B.B., bir gün sonra Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.