Kocaeli’de Adli Emaneti Soyan Çalışan Altınları Parça Parça Kuyumcuda Bozdurmuş
Kocaeli Adliyesi’ndeki adli emanette bulunan 1156 gram 22 ayar, 726 gram 14 ayar, 80 gram 18 ayar ve 3 gram 24 ayar altın ile 5 Cumhuriyet altını ve 6 bin 400 doların çalındığı ortaya çıktı. Soygunu gerçekleştiren adli emanet çalışanının, çaldıklarını parça parça kuyumcuda bozdurduğu belirlendi.
Kocaeli Adliyesi’nde yaşanan adli emanet soygunuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Altınları çalıp parça parça kuyumcuda bozdurmuş.
