Kızının Doğumuyla Setlere Ara Veren Aslı Enver'den Elay'la ve Annelik Deneyimiyle İlgili Samimi Açıklamalar!

2 yaşındaki kızı Elay hakkında konuşan Enver, “Artık karakteri belirginleşti, çok komik bir tip. Bizi çok eğlendiriyor. Benim çocukluğuma, Berkin’in de şimdiki haline benziyor” dedi.

Aslı Enver dizi setlerine ne zaman döneceğiyle ilgili “Onunla geçirdiğim her dakika çok kıymetli, sette olacağım her an aslında Elay’dan alıyor gibi. 2 yaşına kadar onunla olacağım demiştim, dolmak üzere ama bir planım yok” ifadelerini kullandı.