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Kızının Doğumuyla Setlere Ara Veren Aslı Enver'den Elay'la ve Annelik Deneyimiyle İlgili Samimi Açıklamalar!

Kızının Doğumuyla Setlere Ara Veren Aslı Enver'den Elay'la ve Annelik Deneyimiyle İlgili Samimi Açıklamalar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.04.2025 - 12:01

Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin objektifine yansıyan Aslı Enver, kız kardeşi Anıl Enver’in markasıyla katıldığı kermeste hem kızı Elay'ı hem de oyunculuk planlarını anlattı. İki yaşına yaklaşan Elay’ın karakterinin belirginleştiğini ve çok eğlenceli bir çocuk olduğunu söyleyen oyuncu, annelik deneyiminden bahsetti.

Kurallar koysa da despot bir anne olmadığını belirten Enver, oyunculuğa dönüş planlarından da bahsetti. Gelin o anlara birlikte bakalım!

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Sürpriz evliliğiyle herkesi şaşırtan Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile gözlerden uzak bir nikahla dünyaevine girmişti.

Sürpriz evliliğiyle herkesi şaşırtan Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile gözlerden uzak bir nikahla dünyaevine girmişti.

Sessiz sedasız gerçekleşen bu mutlu olayın ardından, ünlü oyuncunun iki aylık hamile olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hamileliği nedeniyle rol alacağı diziden ayrılmak zorunda kalan Enver, 4 Temmuz’da ise hayatının en büyük mutluluğunu yaşadı ve kızı Elay’ı kucağına aldı. Aslı Enver, hem özel hayatında hem de annelik yolculuğunda bambaşka bir sayfa açtı.

Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin objektifine yansıyan Aslı Enver, annelik deneyimi ve kızı Elay'la ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin objektifine yansıyan Aslı Enver, annelik deneyimi ve kızı Elay'la ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

2 yaşındaki kızı Elay hakkında konuşan Enver, “Artık karakteri belirginleşti, çok komik bir tip. Bizi çok eğlendiriyor. Benim çocukluğuma, Berkin’in de şimdiki haline benziyor” dedi.

Aslı Enver dizi setlerine ne zaman döneceğiyle ilgili “Onunla geçirdiğim her dakika çok kıymetli, sette olacağım her an aslında Elay’dan alıyor gibi. 2 yaşına kadar onunla olacağım demiştim, dolmak üzere ama bir planım yok” ifadelerini kullandı.

Gelin o anlara birlikte bakalım...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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