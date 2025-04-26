Kızının Doğumuyla Setlere Ara Veren Aslı Enver'den Elay'la ve Annelik Deneyimiyle İlgili Samimi Açıklamalar!

Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin objektifine yansıyan Aslı Enver, kız kardeşi Anıl Enver’in markasıyla katıldığı kermeste hem kızı Elay'ı hem de oyunculuk planlarını anlattı. İki yaşına yaklaşan Elay’ın karakterinin belirginleştiğini ve çok eğlenceli bir çocuk olduğunu söyleyen oyuncu, annelik deneyiminden bahsetti.

Kurallar koysa da despot bir anne olmadığını belirten Enver, oyunculuğa dönüş planlarından da bahsetti. Gelin o anlara birlikte bakalım!