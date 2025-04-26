Kızının Doğumuyla Setlere Ara Veren Aslı Enver'den Elay'la ve Annelik Deneyimiyle İlgili Samimi Açıklamalar!
Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin objektifine yansıyan Aslı Enver, kız kardeşi Anıl Enver’in markasıyla katıldığı kermeste hem kızı Elay'ı hem de oyunculuk planlarını anlattı. İki yaşına yaklaşan Elay’ın karakterinin belirginleştiğini ve çok eğlenceli bir çocuk olduğunu söyleyen oyuncu, annelik deneyiminden bahsetti.
Kurallar koysa da despot bir anne olmadığını belirten Enver, oyunculuğa dönüş planlarından da bahsetti. Gelin o anlara birlikte bakalım!
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Sürpriz evliliğiyle herkesi şaşırtan Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile gözlerden uzak bir nikahla dünyaevine girmişti.
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Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin objektifine yansıyan Aslı Enver, annelik deneyimi ve kızı Elay'la ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Gelin o anlara birlikte bakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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