onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Oyuncusundan Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Oyuncusundan Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.10.2025 - 15:56

Televizyon dünyasında bugün (9 Ekim) yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Bir de tek bir içerikte derlemek istedik. Oyuncuların itirafları, Kızılcık Şerbeti’nin bitmeyen gelişmeleri ve reytingler gündemdeydi. Gelin neler yaşanmış bir güzel özetleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Alican Yücesoy, Ceyda Düvenci’nin Bambaşka Sohbetler programına katıldı.

Ünlü oyuncu Alican Yücesoy, Ceyda Düvenci’nin Bambaşka Sohbetler programına katıldı.

Oyunculuk mesleğine dair konular konuşulunca Alican Yücesoy’un yorumu dikkat çekti. Ünlü oyuncu, takdir görme beklentileri sebebiyle aslında oyunculuğu zavallı bulduğunu dile getirdi.

Detaylar için 👇

TikTok’ta dizi karakterleri ile ilgili yeni bir akım çıktı.

TikTok’ta dizi karakterleri ile ilgili yeni bir akım çıktı.

Son haftalarda epey ilgi gören akımda popüler dizilerdeki karakterlerin günümüzde olsalardı en çok neyi sevecekleri sıralanıyor. Yaratıcı içerik üreticileri kendi fikirlerine göre dizi karakterleri ile ilgili tespitler yapıyor. Şimdi ise Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizileri akıma konu oldu. Eğer sizler de bu dizileri sevenlerdenseniz tespitlere bayılacaksınız.

Detaylar için 👇

8 Ekim reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte bir dizi daha 10 reytinge yaklaşmasıyla heyecan yarattı.

8 Ekim reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte bir dizi daha 10 reytinge yaklaşmasıyla heyecan yarattı.

Eşref Rüya tüm kategorilerde birinci olmayı başardı! Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolü paylaştığı dizi her hafta merak uyandıran bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Yalnızca yeni bölümüyle değil, özetiyle de tüm kategorilerde ikinciliğe yerleşerek yüksek sıralama aldı.

Detaylar için 👇

Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakterine bir arkadaş geleceği açıklandı.

Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakterine bir arkadaş geleceği açıklandı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Nilay’ın arkadaşı eski mahalleden komşusu olacak. Seda adlı karakteri Ece Aydemir canlandıracak.

Detaylar için 👇

Set çalışanı Yener Yalçın, “MasterChef kurgu mu?” sorusunu yanıtladı.

Set çalışanı Yener Yalçın, “MasterChef kurgu mu?” sorusunu yanıtladı.

Birkaç hafta önce hatırlarsanız Çağatay ve Mehmet Şef arasında gergin anlar yaşanmıştı. Çağatay’ın şefin üzerine yürümesiyle program izleyicileri adeta ekrana kilitlemişti. Geçtiğimiz günlerde de yarışmacılardan birinin telefonunu yakalattığı ortaya çıkmıştı. Tüm bu olayların ardından seyirciler de üst üste kaos yaşanınca “kurgu mu?” şüphesine düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın