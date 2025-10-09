Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Oyuncusundan Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon dünyasında bugün (9 Ekim) yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Bir de tek bir içerikte derlemek istedik. Oyuncuların itirafları, Kızılcık Şerbeti’nin bitmeyen gelişmeleri ve reytingler gündemdeydi. Gelin neler yaşanmış bir güzel özetleyelim!
Ünlü oyuncu Alican Yücesoy, Ceyda Düvenci’nin Bambaşka Sohbetler programına katıldı.
TikTok’ta dizi karakterleri ile ilgili yeni bir akım çıktı.
8 Ekim reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte bir dizi daha 10 reytinge yaklaşmasıyla heyecan yarattı.
Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakterine bir arkadaş geleceği açıklandı.
Set çalışanı Yener Yalçın, “MasterChef kurgu mu?” sorusunu yanıtladı.
