Ünlü Oyuncu Alican Yücesoy, Ceyda Düvenci’nin Programında Oyunculuğa Dair İtirafta Bulundu: Zavallı Buluyorum

Ünlü Oyuncu Alican Yücesoy, Ceyda Düvenci’nin Programında Oyunculuğa Dair İtirafta Bulundu: Zavallı Buluyorum

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
09.10.2025 - 14:43

Ünlü oyuncu Alican Yücesoy, Ceyda Düvenci’nin Bambaşka Sohbetler programına katıldı. Oyunculuk mesleğine dair konular konuşulunca Alican Yücesoy’un yorumu dikkat çekti. Ünlü oyuncu, takdir görme beklentileri sebebiyle aslında oyunculuğu zavallı bulduğunu dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!

İşte detaylar 👇

Bir dönemin popüler ismi olan Alican Yücesoy sektörde yer edinmeyi başarmış isimlerden.

Yalnızca dizi film projelerinde değil tiyatro sahnelerinde de performans sergileyen Yücesoy’un Düvenci’nin programındaki sözleri dikkat çekti. Asıl anlatmak istediği mesleğinin zor yanı olan takdir görme, beğenilme isteğiydi. Bu sebepten dolayı da “zavallı buluyorum” yorumunu dile getirmişti.

