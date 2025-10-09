Ünlü Oyuncu Alican Yücesoy, Ceyda Düvenci’nin Programında Oyunculuğa Dair İtirafta Bulundu: Zavallı Buluyorum

Yalnızca dizi film projelerinde değil tiyatro sahnelerinde de performans sergileyen Yücesoy’un Düvenci’nin programındaki sözleri dikkat çekti. Asıl anlatmak istediği mesleğinin zor yanı olan takdir görme, beğenilme isteğiydi. Bu sebepten dolayı da “zavallı buluyorum” yorumunu dile getirmişti.