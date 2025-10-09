Ünlü Oyuncu Alican Yücesoy, Ceyda Düvenci’nin Programında Oyunculuğa Dair İtirafta Bulundu: Zavallı Buluyorum
Ünlü oyuncu Alican Yücesoy, Ceyda Düvenci’nin Bambaşka Sohbetler programına katıldı. Oyunculuk mesleğine dair konular konuşulunca Alican Yücesoy’un yorumu dikkat çekti. Ünlü oyuncu, takdir görme beklentileri sebebiyle aslında oyunculuğu zavallı bulduğunu dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin popüler ismi olan Alican Yücesoy sektörde yer edinmeyi başarmış isimlerden.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın