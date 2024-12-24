Kitaplarınız Toz İçinde Kalıyorsa Dikkat Etmeniz Gereken 10 Durum

Kitaplarınız, evin az kullanılan bir odasında, unutulmuş bir rafta duruyorsa onlara ulaşmanız da bir o kadar zor olur. Gün içinde göz önünde olmayan eşyaları hatırlamak kolay değil, hele ki kitaplar rafların en üst ya da en alt kısımlarında sıkışmışsa… Bunun yerine, kitaplıklarınızı göz hizasında ve kolay ulaşabileceğiniz bir alana taşıyın.