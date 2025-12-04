Evde En Az Temizlenen Yeri Tahmin Ediyoruz!
Evde temizlik yaparken, hangi köşeler sürekli gözden kaçıyor? Mutfak, banyo, ya da çalışma odası? Yoksa halı altı mı, perdeler mi? Her evde bir gizli temizlik alanı vardır. Hani, orayı 'yarın temizlerim' diye sürekli ertelersin ama bir bakarsın, o bölge unutulmuş bölge haline gelmiş. Evet, evdeki en az temizlenen yerleri tam olarak tahmin ediyoruz, ama seni zor durumda bırakmamak için bunu sadece seninle paylaşacağız!
1. En son ne zaman yerleri süpürdün?
2. Çamaşır makinesinin içini temizledin mi?
3. Temizlik yaparken en çok atladığın şey?
4. Eğer evde bir misafir gelecekse, hangi alanı hızlıca temizlersin?
5. Hangi temizlik işini yaparken "keşke bir robot olsa da o yapsa" diye düşünürsün?
6. Mutfak tezgahını her gün siler misin?
7. Banyo temizliği yaparken en çok zorlandığın yer?
8. Evde her temizlik yaptığımda tüm alanları eşit şekilde temizlerim.
Mutfak, krallığının merkezi!
Banyo, kendisini temizlemiyor!
Koltuklar ve yatak altı, gizli düşmanlar!
Evde her şey yerli yerinde!
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
