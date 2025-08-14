onedio
Kıtaları Aşıp Global Listeleri Ele Geçiren Hit Şarkılar

Elifcan Kıcı
14.08.2025 - 23:43

Müzik, bir kültürel sınır tanımaksızın tüm dünyayı etkisi altına alabilen evrensel bir dil. Zamanla, bazı şarkılar sadece yerel değil, küresel anlamda da büyük başarılar elde etti. İşte kıtaları aşarak dünya çapında hit olan bazı unutulmaz şarkılar...

1. Despacito - Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

2. Gangnam Style - PSY

3. Macarena - Los Del Rio

4. Zazie - Je suis un homme

5. Dragostea Din Tei - O-Zone

6. Ai Se Eu Te Pego - Michel Teló

7. Lambada - Kaoma

8. Diva - Dana International

9. Alors On Danse - Stromae

10. Zaz - Je Veux

11. Héroe - Enrique Iglesias

12. Amor a la Mexicana - Thalia

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
