Kıtaları Aşıp Global Listeleri Ele Geçiren Hit Şarkılar
Müzik, bir kültürel sınır tanımaksızın tüm dünyayı etkisi altına alabilen evrensel bir dil. Zamanla, bazı şarkılar sadece yerel değil, küresel anlamda da büyük başarılar elde etti. İşte kıtaları aşarak dünya çapında hit olan bazı unutulmaz şarkılar...
1. Despacito - Luis Fonsi ft. Daddy Yankee
2. Gangnam Style - PSY
3. Macarena - Los Del Rio
4. Zazie - Je suis un homme
5. Dragostea Din Tei - O-Zone
6. Ai Se Eu Te Pego - Michel Teló
7. Lambada - Kaoma
8. Diva - Dana International
9. Alors On Danse - Stromae
10. Zaz - Je Veux
11. Héroe - Enrique Iglesias
12. Amor a la Mexicana - Thalia
