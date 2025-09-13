Kırıcı Olmaya Gerek Yok: İlişkiyi Bitireceğini Söylemenin 12 Yolu

Bazen gerçekten de her iki taraf da çok iyi olsa bile birlikte mutlu olamayabilirler. Bu cümle de karşı tarafı suçlamadan aranızdaki o uyumsuzluğunu söylemeni kolay hale getirir. Sevgi olsa bile birlikte mutlu değilseniz zaten bu ilişki zaman içerisinde her iki tarafı da yıpratacaktır...