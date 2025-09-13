Kırıcı Olmaya Gerek Yok: İlişkiyi Bitireceğini Söylemenin 12 Yolu
Zaman zaman bir ilişkiyi bitirmek çok zor olabilir. Sorun sende değil, bende demek bazen yeterli de değildir... Daha klişe olmayan bir cümle gerekir. İşte ilişkiyi bitirirken karşıdaki kişiyi de kırmadan yapmanın 12 yolunu açıkladık. Hazırsan bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Kötü biri değilsin ama birlikte mutlu olamıyoruz gibi hissediyorum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Çaba gösteriyorum ama kendimle çelişmeye başladığımı hissediyorum."
3. "Zamanla hislerimde bir değişim oldu ve artık seni üzmek istemiyorum."
4. "Kendimi tanıma sürecindeyim ve ilişkiye kendimi veremiyorum."
5. "Birbirimizi değiştirmeden sevmek gerekir ama biz zorluyoruz gibime geliyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Bu ilişki bana çok şey öğretti ama ayrılmamız gerektiğini düşünüyorum."
7. "Bu yolda yalnız olmam gerektiğini hissediyorum."
8. "İkimiz de hak ettiğimiz gibi sevilmeliyiz ama bunu birbirimize veremiyoruz gibi hissediyorum."
9. "Sana karşı saygım çok büyük ama ilişkiyi sürdürmek içime sinmiyor."
10. "Hayatlarımız farklı yönlere gidiyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Kalbimde sana kötü bir yer bırakmak istemiyorum, o yüzden bitirmek en doğrusu."
12. "Sana zarar vermek istemiyorum ama kendimi de bu ilişkide kaybetmek istemiyorum."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın