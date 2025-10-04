Kimseye Göstermediğin Yönünü Açığa Çıkarıyoruz!
Herkesin bir gizli tarafı vardır... Dışarıya bambaşka görünürken, iç dünyasında bambaşka duygular, düşünceler ve eğilimler barındıran senin de hiç kimseyle paylaşmadığın bir yönün olabilir. Belki sen bile o tarafını tam olarak bilmiyorsun... Bu test, bilinçaltındaki izleri takip ederek seni sen yapan ama çoğu zaman perde arkasında kalan o gizli yanını ortaya çıkaracak.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. En çok hangi cümle seni yansıtır?
4. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
5. En büyük korkun nedir?
6. Peki tüm arkadaşların aileni tanır mı?
7. En sık kullandığın savunma mekanizman?
8. Son olarak hemen herkesle samimi olabilir misin?
Kurallara boyun eğmektense kendi yolunu çizmeyi tercih ediyorsun.
İnsanlar seni sessiz, belki biraz içine kapanık biri olarak görebilir ama içten içe duyguların en güçlü pusulan.
İnsanlar seni yumuşak, empatik, anlayışlı biri olarak tanıyor olabilir ama senin içindeki kırılganlık aslında seni en dayanıklı yapan şey.
Dışarıdan bakıldığında sakin, kontrollü ve analitik birisin. Ama aslında zihninin altında bitmek bilmeyen bir düşünce akışı var.
