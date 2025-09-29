Karanlık Yanına Göre Ruh Hayvanın Ne?
Kimi zaman bastırdığın öfke, kimi zaman gizli arzuların, korkuların ya da kontrolsüz tutkuların... Hepimizin içinde, ışığın gölgesinde kalan bir taraf var. Peki senin karanlık yanın hangi hayvanla hayat buluyor? Bu testte iç dünyana kısa bir yolculuk yapacak, bastırdığın yönlerini, içgüdülerini ve gizli benliğini öğreneceksin. Cevapların seni hangi ruh hayvanına götürecek dersin? Masum görünen bir kuzgun mu, yoksa derinliklerde gizlenen bir kurt mu?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. En çok hangi ortamda rahat hissedersin?
4. Karşılaştığın zorluklarla nasıl başa çıkarsın?
5. İnsanlar seni genellikle nasıl tanımlar?
6. En çok hangi özelliğin seni tanımlar?
7. Karanlıkta seni en çok ne korkutur?
8. Hayatta en çok neye değer verirsin?
9. Düşüncelerini en çok hangi yöntemle ifade edersin?
10. Son olarak hangi mevsim sana en çok uyuyor?
Panter
Denizatı
Kirpi
Baykuş
Panter