Karanlık Yanına Göre Ruh Hayvanın Ne?

Sen, karanlıkta yolunu bulan, sessizliğin içinde tetikte duran bir kirpi gibisin. İlk bakışta geri planda, hatta çekingen gibi görünürsün; ama bu, zayıflıktan değil, bilgelikten gelir. Herkese kapılarını hemen açmazsın. Çünkü sen, güvenin ne kadar kıymetli ve kolayca harcanmaması gereken bir şey olduğunu bilirsin. Çevrene karşı temkinli olman, sevmediğinden değil aksine, çok derinden sevdiğin için. İnsanları hayatına almadan önce onları izlersin, tanırsın, sınarsın. Ama bir kere sevdiğinde, bir kere güven duyduğunda, o zaman sadakatin sarsılmaz olur. Senin için bağ kurmak kolay değildir, ama kurulduğunda koparmak neredeyse imkânsızdır. Gücünü gösterişli sözlerden, yüksek seslerden değil; içten gelen bir tedbirden ve koruyucu ruhundan alırsın. Kendi sınırlarını bilirsin, kendi alanını korursun. Bu da seni kırılgan değil, dirençli yapar.